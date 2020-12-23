Teksan yerli motorlu jeneratörlerini 3 kıtaya ihraç ediyor

Yerli üretimi benimseyen Teksan, inovatif ürünlerden oluşan ihracatı ile bayrağımızı 130’dan fazla ülkede dalgalandırıyor. Yeni pazarlara açılma konusunda başarılı bir pazarlama stratejisi izleyen ve üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden şirket, İhracatın En Hızlı Büyüyen Firmaları arasında yer alıyor. Global büyüme hedefleri doğrultusunda ilkini İngiltere’de açtığı yurtdışı ofisleri ile yakın gelecekte ihracatta çarpan etkisi yakalamayı da hedefliyor.

Jeneratör sektöründe en büyük ithal kalemini motor oluşturuyor. Teksan, yerli üretim Yavuz Motor’un yanı sıra Ford Otosan ile birlikte jeneratörde kullanmak üzere geliştirdiği Ecotorq motoru ile 75 – 550 kVA güç aralığındaki yerli motorlu jeneratör setleri ile dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli bir misyon üstleniyor.

Türkiye ekonomisine katma değer sağlamanın ve istihdamı artırmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi: “Ülkemizde ürettiğimiz ürünlerimizi yurtdışı pazarlara sunarak hem ülkemizin tanıtımını yapıyor hem de Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesine katkı sağlıyoruz. Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarların yanında Güney Amerika ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz satışlarla ihracat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Dünya genelinde yaygın bir bayii ağımız var. Bunun yanında Turquality Destek Programı kapsamında ilkini İngiltere’nin Birmingham şehrinde açtığımız yurtdışı ofislerimizle küresel pazardan aldığımız payı artırmak niyetindeyiz. Önümüzdeki dönemde yeni ofislerimizle ihracat atağımızı katlayacağız.”

Covid 19 salgını ile birlikte ülkeler bazında yaşanan içe kapanmanın yerli üretimin önemini teyit ettiğini söyleyen Ebru Ata Tuncer; “Her zaman yerli üretime öncelik veren bir firmayız. Sektör olarak ithalatımızın en büyük kalemini motor oluşturuyor. Teksan olarak yerli motor yapan firmalarımızı destekliyor ve gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Bu ürünlerimizi Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına ihraç ederek 2019 yılına göre bu alanda yüzde 30’un üzerinde bir artış yakaladık. Yerli jeneratörlerimiz Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi ile karşılandı. Önümüzdeki süreçte pandeminin etkisinin azalması ve normalleşmenin gerçekleşmesi ile birlikte bu alanda çok daha büyük ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” diyerek açıklamalarını bitirdi.