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Teknosa, çalışanları için 10 bin adet tohumu drone ile ekecek

Türkiye’nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Teknosa, teknoloji ile sosyal sorumluluk anlayışını bir araya getirerek mağazacılar gününe özel olarak çalışanları adına 10 bin adet tohumu, çevre bilincini aşılamayı hedefleyen bir sosyal girişim olan ecording ile birlikte, drone aracılığıyla belirlenen noktalarda toprağa serpecek.

Teknosa, çalışanları için 10 bin adet tohumu drone ile ekecek

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, çalışanlarının 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü anlamlı bir faaliyetle kutluyor. Türkiye’nin dört bir yanında tüketicileri son teknoloji ürünlerle buluşturan Teknosa, 12 Aralık Mağazacılar Günü’ne özel olarak ecording iş birliği ile çalışanları adına drone ile 10 bin adet tohum atışı gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında çalışanlar, seçtikleri tohum toplarının toprak ile buluşma ve doğada hayat bulma serüvenini de takip edebilecekler.

12 Aralık Mağazacılar Günü’ne özel değerlendirmelerini paylaşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan “2020 yılı, pandemi etkisi ile hepimiz için zor bir yıl oldu. Bu zor yılı, çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşteri odaklı dönüşümde kat ettiğimiz yol sayesinde başarılı sonuçlarla tamamlıyoruz. Teknolojinin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatın devamlılığı için vazgeçilmez olduğu bu dönemde Türkiye’yi teknolojiyle buluşturmaya devam ettik. Her çeyrek üzerine ekleyerek ilerledik ve üçüncü çeyrekte son 20 yılın en iyi performansına ulaştık. Bu başarı çalışanlarımızdan aldığımız güçle gerçekleşti. Biz de çalışanlarımız ve aileleri adına geleceğe bir miras bırakmak için 10 bin yeni tohum ekmek ve onların filizlenmesine şahit olmak istedik. Bu vesileyle tüm Teknosa ailesine tekrar çok teşekkür ediyor, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere bu zorlu dönemde önemli sorumluluk üstlenen, toplumu ihtiyaçlarıyla buluşturan tüm perakendecilerin Mağazacılar Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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