Tekneler CNR Avrasya Boat Show’da yelken açtı

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açtı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 18 Ekim Pazar gününe kadar MarinTurk Marina / Pendik’te deniz tutkunlarını ağırlayacak. 100.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen deniz araçları deniz tutkunlarını bekliyor.

Deniz âşıkları fuara yoğun ilgi gösteriyor

Dünya markalarını temsil eden firmalar ile en prestijli yerli üreticilerin ağırlandığı fuarda, pandemi sürecinde izole yaşam nedeniyle yoğun ilgi gören 12 – 25 metrelik Aile Tipi Yatları yoğun ilgi görüyor. Kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlarının tanıtıldığı fuarda, 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın markasına dair deniz araçları sergileniyor. Son model tekne lansmanlarına da sahne olan fuar, denizcilik sektörünün en eğlenceli buluşmalarından biri niteliğinde. Deniz âşıklarının yoğun ilgisi ile karşılaşan fuarda, Türkiye tersanelerinde üretilen yatlar, katamaranlar, dünyanın önde gelen markalarının 2021 yılı tasarımları ve Türkiye’de ilk kez sergilenen tekneler deniz tutkunları ile buluşuyor.