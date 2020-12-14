Tekfen Tarım’ın Yerli ve Milli Buğday Çalışmasına Ödül

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, artan dünya nüfusu, azalan tarım alanları, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma gibi nedenlerle sürdürülebilir gıda güvenliği için yeni buğday çeşitleri geliştirmek için bitkiıslah çalışmalarına başlamış ve iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi ile gerçekleştirilen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesiyle buğday ıslahında klasik ıslah yöntemleri yanında modern biyoteknolojik yöntemler ve “Speed Breeding” (hızlandırılmış ıslah) teknolojisi kullanılarak 8 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirmiştir. İş birliği ile ortaya çıkan buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumları çiftçilerin kullanımına sunulmuştur.

Tekfen Tarım’ın sağladığı finansman, altyapı ve insan gücü ile Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Özkan danışmanlığında yürütülen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesi Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Sürdürülebilirlik İş Ödülleri kapsamında İş Birliği-B2NGO kategorisinde ödül almaya hak kazanmıştır.