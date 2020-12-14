Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor Kuruluş Osman 35. Bölüm 2. Fragmanı
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine başka kapılardan medet umuyor
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine...
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden...
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere...
Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli
Uluslararası iş birliği mülteciler ve...

Tekfen Tarım’ın Yerli ve Milli Buğday Çalışmasına Ödül

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Sürdürülebilirlik İş Ödülleri kapsamında sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkan şirketler ödüllendirildi.

Tekfen Tarım’ın Yerli ve Milli Buğday Çalışmasına Ödül

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, artan dünya nüfusu, azalan tarım alanları, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma gibi nedenlerle sürdürülebilir gıda güvenliği için yeni buğday çeşitleri geliştirmek için bitkiıslah çalışmalarına başlamış ve iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi ile gerçekleştirilen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesiyle buğday ıslahında klasik ıslah yöntemleri yanında modern biyoteknolojik yöntemler ve “Speed Breeding” (hızlandırılmış ıslah) teknolojisi kullanılarak 8 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirmiştir. İş birliği ile ortaya çıkan buğday çeşitlerinin sertifikalı tohumları çiftçilerin kullanımına sunulmuştur.

Tekfen Tarım’ın sağladığı finansman, altyapı ve insan gücü ile Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Özkan danışmanlığında yürütülen ‘Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerini Geliştirme’ projesi Sürdürülebilirlik Akademisi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Sürdürülebilirlik İş Ödülleri kapsamında İş Birliği-B2NGO kategorisinde ödül almaya hak kazanmıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sürdürülebilirlik AkademisiTekfenTekfen Tarım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.