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Tekfen İnşaat Kazakistan’da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

Tekfen İnşaat’ın Kazakistan’da faaliyet gösteren iştiraki GATE İnşaat, Tengiz Sahası’nda yapımı devam eden “Gelecek Gelişim Projesi” (Future Growth Project) kapsamında yer alan 185 milyon dolarlık boru hattı projesinin ihalesini kazandı.

Tekfen İnşaat Kazakistan’da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

Tekfen İnşaat’ın Kazakistan’da yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren GATE İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 185 milyon ABD doları tutarında yeni bir ihale kazandı. GATE, 2017 yılından itibaren işveren konumunda bulunan Tengizchevroil LLP için ülkenin batı bölümünde yer alan ve dünyanın önemli petrol rezervlerinden biri sayılan Tengiz Sahası’nda yapımı halen devam etmekte olan “Gelecek Gelişim Projesi” kapsamındaki boru hattı projesini üstlenecek. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekfen Holding’in Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Kafkaslı, “Tahminimizden daha uzun süren pandemi döneminde iş ve istihdam sürekliliğimizi sağlamak birincil önceliğimizi oluşturuyor. Bu sürekliliği sağlamak adına yoğun teklif verme çabalarımızın neticesinde bu yeni işi almış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Hazar Havzası, çeyrek asırdır varlık gösterdiğimiz ve imza attığımız çok sayıda projeyle saygınlık kazandığımız önemli faaliyet alanlarımızın başında geliyor. Yılın ilk günlerinde portföyümüze kattığımız bu proje sayesinde 2021’e umutla bakıyoruz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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