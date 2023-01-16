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Tekfen Holding sürdürülebilirlik başarısını 3 farklı alanda kanıtladı

Tekfen Holding, hisse performansı ve sürdürülebilirlik notları baz alınarak Borsa İstanbul tarafından ilk kez oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alma başarısı gösterdi.

ŞİRKETLER 16.01.2023, 11:28
Tekfen Holding sürdürülebilirlik başarısını 3 farklı alanda kanıtladı

“Geleceğin Temelinde” vizyonu çerçevesinde geliştirdiği sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarıyla global standartlardan taviz vermeden faaliyet gösteren Tekfen Holding, bu konuda sürekli farklılaşan ve güncellenen kriterlere, gelişime açık yapısıyla uyum sağlarken, başarılarıyla önemli platformlarda öne çıkıyor. Kurumsal sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Tekfen Holding, Borsa İstanbul tarafından ilk kez oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan şirketlerden biri olurken, CDP’nin 2022 değerlendirmesinde başarısını sürdürmeye devam etti ve şirketlerin ESG sürdürülebilirlik değerlendirmesi için küresel bir dijital platform olarak kurulan Synesgy ESG Değerlendirme Anketi’nde B skoru alarak ‘Good Level of Sustainability’ listesine girdi.

66 yıldır Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Tekfen Holding; taahhüt, tarımsal sanayi, altyapı hizmetleri, gıda, enerji ve barınmaya erişim gibi toplumsal refahın temel unsurlarıyla doğrudan örtüşen tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği merkeze koyuyor. 2016 yılından bu yana BIST’in Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Tekfen Holding, 2022 itibarıyla da BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne girdi. Kurumsal sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaların ve hisse performanslarının dikkate alınarak Borsa İstanbul tarafından 2022’nin kasım ayı sonunda ilk kez oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak sunuyor.

Piyasa değeri ve sürdürülebilirlik notu baz alınıyor

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedefleniyor. Endekste yer alacak paylar; genel sürdürülebilirlik notu 70 veya üzerinde, her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde, kategori notlarından en az 8’i 50 veya üzerinde olan şirketlerin payları arasından İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri en yüksek 25 pay seçilerek belirleniyor.

Tekfen Holding, 2021 mali yılı değerlendirme sonuçlarına göreyse Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Genel Sürdürülebilirlik Notu’nu B’den A-’ye yükselterek sektöründeki yaklaşık 300 şirket içerisinde 15. sırada yer almıştı.

CDP’nin Global A Listesi’ne de girdi

Öte yandan Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu CDP’nin (Carbon Disclosure Project), 2022 Değerlendirme Sonuçlarına göre İklim Değişikliği Programı’ndan “B” notu aldı. Su Güvenliği Programı’ndansa “A” notu alarak geçtiğimiz iki yıldaki başarısını sürdürdü ve “Global A Listesi”ne girmeyi başardı. Bu yılın açıklanan sonuçlarına göre Tekfen Holding, dünya çapında 2 bin 437 şirketin raporlama yaptığı Su Güvenliği Programı’nda “A” notu alan Türkiye’deki 6 şirket arasında yer aldı. Dünyada ise bu nota sahip 103 şirketten biri olmayı başardı.

2017 yılından bu yana CDP’ye raporlama yapıyor

İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izleme, ölçme ve analiz etme çalışmalarına 2010 yılında başlayan Tekfen Holding, 2017 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana da CDP Su Güvenliği Programı’na resmi raporlama yapıyor. Tekfen Holding yine bu yılki sonuçlara göre İklim Değişikliği Programı’nda “B ve üzeri” not alan Türkiye’deki 53 şirketten biri oldu.

Synesgy’nin ‘Good Level of Sustainability’ listesinde yer aldı

Tekfen Holding, 2022’de ilk defa yapılan Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye Sürdürülebilirlik Araştırması sonuçlarına göre ‘Good Level of Sustainability’ listesinde de yer aldı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin dahil olduğu Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye Sürdürülebilirlik Araştırması iş birliğinde, şirketlerin ESG sürdürülebilirlik değerlendirmesi için küresel bir dijital platform olarak kurulan Synesgy anketine, Tekfen Holding de katıldı. Anket kapsamında kurumsal yönetim yapısı, çevre (su, enerji ve atık), çevresel sertifikasyon, insan hakları, sosyal sertifikasyon, paydaşlarla ilişkiler, Ar-Ge ve inovasyon, iş sağlığı güvenliği, tedarikçilerle ilişkiler gibi konu başlıklarında GRI (Global Reporting Initiative), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve AB Taksonomisi ile uyumlu 120 soru ele alındı. Verilen cevaplar ışığında yapılan derecelendirme sonucunda, A ve E skorları arasında değerlendirilen şirketler arasında Tekfen Holding, B skoru ile ‘Good Level of Sustainability’ listesine girerek, sürdürülebilirlik konusundaki  başarısını bu platformda da teyit etti. 

#Tekfen Holding
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