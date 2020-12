Tekfen, Dünya İklim ve Su Liderlerinin Bulunduğu “CDP Global A Listesi”ne Girerek Türkiye’nin Gururu Oldu

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu’nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşuyor. On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk; aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler olarak listelendi. Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde ise başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor.

Türkiye’den tek şirket

Sadece bugüne değil yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Programlarına, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında raporlama yaptı. Dünya çapında 10 bine yakın şirketin raporlama yaptığı süreçten Tekfen Holding, her iki programdan da “A” seviyesinde derecelendirilen Türkiye’deki tek şirket olurken, dünyadaki 63 şirketten de biri oldu. İlk kez on sene evvel, 2010 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan, 2017 yılından bu yana ise CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana da CDP Su Güvenliği Programı’na şeffaflıkla resmi raporlama yapan Tekfen Holding, Şubat 2020’de ise Türkiye İklim ve Su Liderleri arasında yer almıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, Tekfen olarak, iş hedeflerinin yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, “Tüm dünyada sürdürülebilirliğin bir lüks değil, ortak geleceğimiz için yaşamsal bir gereklilik olduğu artık her zamankinden daha yüksek bir sesle dile getiriliyor. Tekfen Holding olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız doğrultusunda CDP’nin global seviyede hem iklim hem de su liderleri listesinde Türkiye’den yer alan tek şirket olmamız ise bizi gururlandırıyor. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye İklim ve Su Liderleri arasındaki yerimizi almıştık. Şimdi ise, on yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda başarımızı uluslararası düzeye taşımış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin somut bir kanıtı ve hedeflerimizi yükseltmemiz için müthiş bir motivasyon.’’ dedi.

Tekfen Holding kurucularının doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik birçok girişime öncülük ettiklerini ve tüm gurubun açılan bu yolda çevreye karşı sorumlu bir şekilde hareket ettiğini ifade eden Tekfen Holding Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Koordinatörü Zafer Demirci; ise doğayı korumanın, Tekfen’in en önemi değerlerinden biri olduğunu hatırlattı. Demirci, “Bu yaklaşımla, iklim ve su krizinin etkilerini de göz önüne alarak iş stratejilerimizi belirlemekte, kontrolümüz altındaki işyerlerimizde karbon ve su ayak izimizi küçültmek için önlemler almakta, diğer taraftan da Ar-Ge çalışmaları ile iklim değişikliği ve su güvenliğine olumlu katkılar sağlamaktayız. Tüm çabalarımızın takdirle karşılanması ve ‘CDP Global A Listesi’ içerisinde Tekfen’e de yer verilmesi, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.” diye konuştu.