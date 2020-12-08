TEB Özel’e World Finance’ten iki yıl üst üste “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülü

TEB Özel Bankacılık, sunduğu hizmetlerle uluslararası ödüller almaya devam ediyor. Finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan ve dünya finansı, finans endüstrisi, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi alanında yayın yapan World Finance Dergisi, World Finance Bankacılık Ödülleri kapsamında TEB Özel Bankacılık’a “Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık” ödülü verdi. Aynı alanda 2019 yılının da kazananı olan TEB Özel, bu alanda sergilediği başarılı performansın sürdürülebilir olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

World Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından üst üste ikinci kez ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB Özel Bankacılık olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, yaptığımız çalışmalarla ödül almaktan, ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yılın ardından tekrar en iyi seçilmek ise bizleri bir kez daha gururlandırdı çünkü başarı, istikrarlı olduğunuz zaman daha fazla anlam ifade ediyor ve TEB Özel bu alandaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu” dedi. Mendi, sözlerine şöyle devam etti:

“TEB Özel Bankacılık olarak, ülke genelinde Özel Bankacılık Merkezlerimiz ve Şube İçi Hizmet Noktalarımızla müşterilerimizin risk seviyeleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, varlıklarına değer katacak çözümler geliştiriyoruz. Türkiye’de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Bu segmentteki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz. Stratejik ortağımız BNP Paribas’ın global tecrübesinden de faydalanarak, müşterilerimizin varlık ve birikimleri için risk tercihlerine uygun olabilecek yatırım alternatifleri sunuyoruz. TEB Özel Bankacılık olarak en çok tercih edilen, özel bankacılık ve varlık yönetiminde ilk akla gelen referans noktası olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

TEB Özel, 2020 yılında International Finance Dergisi’nin düzenlediği International Finance Awards 2020 (Uluslararası Finans Ödülleri) kapsamında “En Yenilikçi Özel Bankacılık” ödülü ile Euromoney Dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması’nda “En İyi Özel Bankacılık” ödülüne layık görülmüştü.