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TEB Faktoring, 2020 yılının “En Beğenilen Faktoring Şirketi” seçildi

Bu sene 20’ncisi düzenlenen ve artık gelenekselleşen Capital Dergisi “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında TEB Faktoring, 2020 yılının “En Beğenilen Faktoring Şirketi’” seçildi.

TEB Faktoring, 2020 yılının “En Beğenilen Faktoring Şirketi” seçildi

TEB Faktoring, geçen yıl ilk üçe girdiği Capital Dergisiİş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında, 2020 yılında liderliği tekrar alarak “En Beğenilen Faktoring Şirketi’’ seçildi. Ekonomiye yaptığı katkıdan itibara, çalışan memnuniyetinden müşteri için yarattığı değere, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarından finansal sağlamlığa kadar birçok kriterde üst düzey performans sağlayan şirketlerin yer aldığı araştırma, bu yıl farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen yaklaşık 1500 yöneticinin katılımı ve Eylül-Kasım ayları arasında yapılan online anket çalışmalarıyla hazırlandı. Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketinin yanı sıra her sektörün en beğenilen ilk üç şirketinin de belirlendiği araştırmada TEB Faktoring, sektörünün en beğenilen şirketi olarak seçildi.

Baydar: “Müşterilerimiz nerede ve ne zaman bize ihtiyaç duyarsa, yanlarındayız”

Ekibiyle beraber, en beğenilen faktoring şirketi seçilmenin haklı gururunu yaşayan TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu zamanlarda, müşterilerimizin nerede ve ne zaman bize ihtiyacı olursa, yanlarında olup onlara destek olmaya çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını görmek, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, bir nebze olsun yüreğimize su serperek doğru yolda olduğumuzu ve bir değer kattığımızı gösteriyor. TEB Faktoring olarak, değişen çağı ve gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli iyileştirdiğimiz TEB Faktoring mobil uygulaması gibi dijital kanallarımızın da sağladığı avantajlarla kolay ulaşılabilir, hızlı ve esnek bir servis anlayışıyla müşterilerimize destek oluyoruz. Müşteri odaklı, yenilikçi, güvenilir ve hızlı servisimizi daha da iyileştirerek sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Müşterilerimize dijital bir deneyim ile ulaşarak, işlerini büyütmelerine ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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