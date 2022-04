TCL, Türkiye'de satışa sunacağı yeni ürün ekosistemini tanıttı

Tablet, akıllı telefon, televizyon, modem, kulaklık ve akıllı saat gibi farklı teknoloji gruplarından ürünler ile teknoloji kullanımını demokratikleştiren TCL, yeni ürünlerini Türkiye'de mayıs ayından itibaren satışa sunacak. TCL'in piyasaya süreceği ürünler içerisinde kâğıt kalitesinde ekran deneyimi sunan TCL NXTPAPER 10s'in yanı sıra beğenilen özellikleri büyük ekrana getiren TCL TAB 10, TCL TAB 10L tabletler, kullanıcılara benzersiz tarzlarını sergileme özgürlüğü veren TCL 30+ ve TCL 30 akıllı telefonlar ile üretimi Türkiye'de yapılan ve birçok özelliği uygun fiyatıyla kullanıcılara sunan TCL 30 SE akıllı telefon bulunuyor.



TCL NXTPAPER 10s kâğıt kalitesinde ekran deneyimi vadediyor

TCL'in ülkemizde satışa sunacağı TCL NXTPAPER 10s özellikle göz korumasına odaklanılarak tasarlandı. Kâğıt kalitesinde okuma deneyimi sunan ekran tasarımı, doğal renkleri korumak için 10 kat koruma kullanarak bir endüstri standardı oluşturuyor ve TÜV sertifikalı ekranı mavi ışığı %50'nin üzerinde azaltması ile dikkat çekiyor. Bu yenilik, ekranlara bakmayı çok daha kolay ve güvenli hale getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkartıyor ve kullanıcıların herhangi bir rahatsızlık hissetmemesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar parlama önleyici özel ekran formu sayesinde ekranı her açıdan net görebilmenin de keyfini çıkarabiliyor. TCL NXTPAPER 10s, şirketin kendi üretimi olan T-Pen kalemi aracılığıyla baskıyı algılayan hassas ekran üzerinde ders çalışmak ve not almak için ideal bir cihaz oluyor.



8.000mAh bataryası da tabletin eğitimde, eğlenirken ve yaratıcılık gerektiren işlerde tüm gün kullanılmasını sağlıyor. Tabletin sekiz çekirdekli işlemcisi ise yoğun çoklu görevler ve uzun süreli kullanımlarda üstün bir performans sunuyor. 4 GB ROM bellek ve Android 11 sayesinde de yüklü uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar tabletin 5 MP ön kamerası ile görüntülü aramalar yapabiliyor veya 8 MP arka kamerası ile günlük anılarını ölümsüzleştirebiliyor. 64 GB depolama alanına sahip olan tabletin bu alanı bir microSD kartla 256 GB'a kadar da genişletilebiliyor. Hayatı kolaylaştırmanın ne anlama geldiğini somutlaştıran NXTPAPER 10s, bir kitap boyutunda olan 10,1" FHD ekranı ile büyüleyici bir deneyim vadediyor.



Yeni tablet ailesi beğenilen özellikleri büyük ekrana getiriyor

Kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni tablet ailesi içerisinde TCL TAB 10, TCL TAB 10L ürünleri de yer alıyor. Uygun fiyatlı bir tablet olan TCL TAB 10, 10,1” ekrana (1.920 x 1.200 piksel çözünürlüklü, IPS LCD) sahip olup aynı zamanda Android 10 işletim sistemini kullanıyor. 10W gücünde şarj olan 5.500 mAh pili yaklaşık 3 buçuk saatte %100 dolabiliyor. TCL TAB 10 ayrıca sekiz çekirdekli işlemciye sahip bir MediaTek yonga seti ile de destekleniyor. 4 GB RAM ve microSD ile 256 GB'a kadar genişletilebilen 64 GB depolama alanına sahip olan tablet, adından da anlaşılacağı üzere, 4.5G bağlantısı da sunuyor. Wi-Fi Direct ve Bluetooth 5.0 özelliği de bulunan tabet ek olarak, USB-C 2.0 ve 3,5 mm kulaklık jakı ile çift hoparlör de barındırıyor. Tablet, biri önde diğeri arkada olmak üzere 1080p @ 30 fps kalitesinde video ve görüntülü arama desteği sunan iki adet 5 MP kamera ile donatıldı.



TCL TAB 10L ise 10,1 inç HD+ ekran ve MT8167B yonga seti ile bütçe dostu bir seçenek. 2GB RAM ve microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanına sahip bu tablette 4.080 mAh pil ve yazılım tarafını kapsayan Android 11 işletim sistemi de var. Ayrıca ön ve arkada iki adet 2MP kameranın yanı sıra bir kulaklık jakı da yer alıyor.



TCL 30 Serisi kullanıcılara benzersiz tarzlarını sergileme özgürlüğü veriyor

Ekran teknolojisinde ve uygun fiyatlı üst seviye akıllı deneyimlerde öncü olan TCL'in ülkemizde satışa sunacağı TCL 30 Serisi içerisindeki yeni üyeleri TCL 30+ ve TCL 30 akıllı telefonlar, şirketin erişilebilir fiyat politikasındaki mükemmel performansını ve yeniliklerini güçlendiriyor. 128 GB depolama alanına sahip TCL 30 + ve 64 GB depolama alanına sahip TCL 30 akıllı telefonları herkesin benzersiz tarzını ve yaratıcı yeteneğini sergilemesini sağlayacak ürün yelpazesinde yenilikçi kamera özellikleri içeriyor. Her iki cihaz da 50MP Yapay Zekâ özellikli üçlü kameraya sahipken TCL 30+ modellerinde ultra geniş açılı bir ön kamera da bulunuyor, böylece herkes rahatça selfie çekimleri yaparak, video kaydederek sevdikleriyle değerli anları ölümsüzleştirebiliyor.



Bu akıllı telefonlar sosyal medya kullanıcılarına paylaşmanın tadını çıkarabileceği özellikler de sunuyor. Steady Snap, zamanı duraklatarak hareketli nesnelerin net bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Akıllı Yapay Zekâ algılama 22'ye kadar farklı sahneyi algılarken Yapay Zekâ HDR video pozlamayı ayarlıyor ve ayrıntıları optimize ediyor. Düşük Işık HDR ise düşük ışıkta dengeli çekimler yapılmasını sağlıyor. Kullanıcılar Tek Çekim özelliği ile de tek çekimden farklı görüntü türleri alabiliyor. İster mutlu anların, ilgi çekici evcil hayvanların fotoğrafları olsun, ister şık portrelerin veya hayranlık uyandıran manzaraların çekimleri olsun, bu özellikler fotoğrafları geliştirerek herkesin fotoğrafçılık becerilerini artıracak.



TCL 30+ ve TCL 30'daki 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranlar sayesinde ayrıntılar net bir şekilde vurgulanıyor ve renkler güçlendiriliyor, böylece her sahne kullanıcıların kendilerini aksiyona daha yakın hissedebilecekleri şekilde iyileştiriliyor. TCL 30+ ve 30'da yer alan çift hoparlör ile de kullanıcılar film izlerken, oyun oynarken veya müzik dinlerken kendilerini yepyeni bir dünyada buluyor. Kullanıcıların çevrimiçi kalmak için telefon ekranlarında geçirdiği zamanın artması göz sağlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabiliyor. Bu nedenle her iki akıllı telefon da göz korumasını ve göz yorgunluğunu yönetmek için TCL'in gözleri korurken ekran deneyimini artıran öncü NXTVISION teknolojisi ile donatıldı. TCL 30+ ve TCL 30 ayrıca TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmış olup donanım düzeyinde mavi ışığı %30 azaltarak, renkleri bozmadan sunarak kullanıcılara konfor sağlıyor. TCL 30+ ve TCL 30 5.010 mAh pil gücüne sahip olup gün boyu süren pil ömrüyle kullanıcıların pil endişelerini de ortadan kaldırıyor. Bu da kullanıcıların okumaya, izlemeye, görüntülü aramaya ve fotoğraf çekmeye daha fazla, elektrik prizi aramaya ise daha az zaman ayıracakları anlamına geliyor. 18W hızlı şarjı destekleyen bu iki telefon, kullanıcılara ihtiyaç duyduklarında hızlı şarj imkânı da sunuyor.



Yerli üretim TCL 30 SE birçok özelliği uygun fiyatıyla kullanıcılara sunuyor

TCL'in uygun fiyatla birçok özelliği sunan ve ülkemizde üretimi yapılan yeni akıllı telefonu TCL 30 SE de tüketicilerle buluşacak bir diğer ürün. 6,52 inç ekran, MediaTek işlemci ve 5.000 mAh pil ile gelen bu cihazın ön tarafında 8 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası da bulunuyor. Arka panelinde ise 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik özellikli üçlü kamera sistemi görev yapıyor. İşlemci tarafında MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio G25 çözümünün tercih edildiği cihaz, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunuyor. Cihazın hafızasını microSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar genişletmek de mümkün oluyor. Android 12 işletim sistemi ile gelen TCL 30 SE'nin 5.000 mAh pili 15W hızlı şarj desteği ile şarj olurken cihazda 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı gibi özellikler de yer alıyor.



“Türkiye tablet ve akıllı telefon pazarı açısından bizim için heyecan verici bir pazar"

Konuyla ilgili açıklama yapan TCL Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca şunları söyledi: “Dünyanın en önemli teknoloji üreticilerinden TCL olarak, ülkemizdeki yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Türkiye tablet ve akıllı telefon pazarı açısından bizim için heyecan verici bir pazar konumunda. Yatırım yapmaya başladığımız andan itibaren bunun karşılığını kısa sürede görmeye başladık. Türkiye'de akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz, kulaklıklarımız, akıllı saatlerimiz ve modemlerimizle oluşturduğumuz geniş ekosistemimizle birlikte çok iddialı bir markayız. Satışa sunduğumuz yeni ürün portföyümüzle bu iddiamızı daha da artıracağız. Örneğin sektör lideri ekran uzmanlığımızı ve teknolojimizi kullanarak geliştirdiğimiz TCL NXTPAPER 10S tabletimizin görüntüleme teknolojisi, doğal renkleri korumak, zararlı mavi ışığı filtrelemek, harika görüntüleme açıları ve parlama önleyici özellikler sağlamak için birden çok katman kullanan bir teknoloji. Tüm ürünlerimizde olduğu gibi tablet kategorisinde de kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Diğer yandan yerli üretim ve erişilebilir fiyatlı yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi kullanıcılarla buluşturmaya başladıktan hemen sonra akıllı telefon pazarında da üst sıralarda yer aldık. Türkiye'deki üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğini de gün geçtikçe artıyoruz. Yeni akıllı telefonlarımız daha fazla insanın güvenilir, yüksek performanslı, yenilikçi akıllı telefonlara erişebilmesi için teknolojiyi demokratikleştirme taahhüdümüzü de yansıtıyor. Her zaman olduğu gibi ilerleyen dönemde de yerli üretimdeki varlığımızı artırmaya, yeni ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturmaya ve TCL'in küresel hedeflerinde önemli bir yere sahip olan ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz.”



“Kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarını yeni ürün ekosistemimizle karşılamayı hedefliyoruz”

TCL in yeni ürün portföyü ile ilgili açıklamalarda bulunan TCL Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise “TCL olarak yaptığımız yatırımlarla kısa sürede kullanıcılarımızın beğenisini kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızın ürünlerimize gösterdiği bu ilgi TCL'in ürün ekosistemini ülkemizde de sunma istediğimizi daha da arttırıyor. Bugün duyurduğumuz tabletler ve akıllı telefonlarımız ile kullanıcılarımızın gerek profesyonel hayatta gerekse eğitimdeki farklı ihtiyaçlarını yeni ürün ekosistemimizle karşılamayı hedefliyoruz. TCL olarak farklı ürün gruplarındaki yatırımlarımız ve yenilikçi stratejimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek.” dedi.

Fiyat ve erişebilirlik

Mayıs ayı içerisinde Türkiye pazarına sürülecek ürünler ve tavsiye edilen satış fiyatları ise şu şekilde: