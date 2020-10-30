Tavuk Dünyası’ndan Üsküdar’a ikinci restoran

Tavuk Dünyası, 2020 yılı restoran yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. Sahip olduğu özgün konsepti ve ödüllü akılalmaz lezzetleriyle sektörde kendi kulvarını açmakla kalmayan Tavuk Dünyası, kısa bir zamanda lezzet severlerin en çok tercih ettiği markalar arasına da girmeyi başardı.

Tavuk Dünyası, yaşanan pandemi sürecinin getirdiği zorluklara rağmen, yılın başından bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerindeki restoranlarına yenilerini eklemeyi sürdürdü ve yeni yatırımlarla lezzet noktaları haritasındaki restoranlarının sayısını 220’nin üzerine taşıdı.

2019 yılında şirketin 200. restoranı olarak kapılarını açan Üsküdar Meydan şubesinden sonra Tavuk Dünyası, tarihi ilçedeki ikinci şubesini ise, Üsküdar çarşıları geleneğini modern imkanlarla bir araya getiren Nevçarşı AVM’de açtı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, Nevçarşı AVM’de açılan yeni restoranları konusunda şunları söyledi: “İstanbul’un en eski ve güzel semtlerinden olan Üsküdar, markamız için de farklı bir öneme sahip. Çünkü geçtiğimiz yıl, Tavuk Dünyası olarak 200. şubemizi Üsküdar’da açmıştık. Tam bir yıl sonra, İstanbul’un bu güzel ve tarihi semtinde yeni bir yatırım daha yaptık ve bölgedeki ikinci restoranımızı Nevçarşı AVM’de hizmete açtık.

Bu restoranımız, aynı zamanda şirketimizin İstanbul Anadolu yakasındaki 37. yatırımı da oldu. 2020 yılı hedeflerimiz kapsamında senenin kalanında da lezzet noktaları haritamızı genişletmeye devam edecek ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde restoranlar açmayı sürdüreceğiz.”

Tavuk Dünyası, Nevçarşı AVM’de kapılarını konuklarına açan şubesiyle birlikte Türkiye’deki AVM restoranlarının sayısını 162’ye; toplam restoran sayısını ise 222 taşımış oldu.