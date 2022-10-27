TAV’dan ilk dokuz ayda 753 milyon avro ciro

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları yılın ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı. TAV, bu dönemde 39,1 milyon dış hat ve 21,1 milyon iç hat olmak üzere toplam 60,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Türkiye’de turizm sektörü büyümeye ve hitap ettiği coğrafyayı genişletmeye devam ediyor. Sektörün yarattığı değer bu yaz sezonunda karşılığını buldu ve jeopolitik etkilere rağmen çok güçlü bir sezon geçirdik. Özellikle ülkemizin ana pazarlarından olan Almanya ve İngiltere’den gelen yolcu sayıları 2019’un çok üstüne çıktı. Devam eden güçlü talebin sonucunda sene başında açıkladığımız dış hat yolcusu beklentimizi yüzde 10-15 oranında artırdık.

Bu sene ayrıca, kısmen jeopolitik sebeplerden, kısmen de havalimanındaki verimlilik artışı nedeniyle Almatı Havalimanı’nı teknik iniş için kullanan kargo uçuşlarının sayısı 2019’un iki kat üstüne çıktı. Özel yolcu salonu, gümrüksüz satış ve yiyecek içecek faaliyetlerimizin finansal sonuçlarında da büyük iyileşmeler yaşandı ve bilişim hizmetlerimiz iş hacmini büyüttü. Kış sezonunda da seyahat talebinin kuvvetli seyretmesini bekliyoruz.

İkinci çeyrekte 2019’da yakaladığımız ciro, FAVÖK ve net kâr rakamlarını geçmiştik. Üçüncü çeyrekte de 2019 performansının üstüne çıkmayı başardık. Faaliyetlerimiz ve finansallarımızdaki bu kuvvetli eğilimlere bağlı olarak 2022 beklentilerimizi bu sene ikinci kere yukarı revize ediyoruz. Yılsonu için 272- 313 milyon avro arası FAVÖK ve 75 – 105 milyon avro arası net kâr bekliyoruz.

Pandeminin başlangıcında söz verdiğimiz gibi pandemiden daha güçlü bir şirket haline gelerek çıkmayı başardık. Porftöyümüze Almatı’nın eklenmesi ve Antalya imtiyazımızı uzatmamız sayesinde, varlıklarımız önemli oranda büyüdü ve ortalama işletme süreleri uzadı. Ayrıca, pandemi öncesine göre kârlılığımız da arttı. Artık önümüzde önemli oranda yolcu büyümesi ve borçluluk oranlarında hızlı azalma beklediğimiz önü açık bir büyüme patikası bulunuyor.

Uzun vadeli büyüme trendleri, sunduğu rekabetçi değer ve olumlu ikame etkisi Türk turizmini, daha önce yaşanan küresel çalkantılarda desteklemişti. İçinden geçmekte olduğumuz küresel makroekonomik belirsizlikler döneminde de Türk turizmi bu özellikleriyle avantajlı bir konumda bulunuyor.

Üçüncü çeyrekte Nijerya’da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı’nı 20 yıl süreyle geliştirmek ve işletmek üzere açılan ihaleye teklif verdik. Pazarlık aşamasına geçilmesi için tercih edilen teklif veren olarak bu aşamada amacımız TAV’ı potansiyel getirinin potansiyel riskleri fazlasıyla aştığı bir yerde konumlamak olacak. Özenli ve dikkatli yatırımcılar için Nijerya ekonomisi ve olumlu demografisi önümüzdeki dönemde cazip büyüme fırsatları sunuyor.

Son 20 yılda birçok şok ve krizle karşılaştık ama hepsinin üstesinden başarıyla gelerek şirketimizi istikrarlı bir şekilde büyütmeyi başardık. Geriye dönüp baktığımızda dayanıklılık, adaptasyon kabiliyeti ve akıllı büyümenin TAV’ın genlerinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rekabette bir adım öne çıkmamızı sağlayan bu özelliklerimizi TAV’ı gayretleri ve destekleriyle bugünlere getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza borçluyuz.