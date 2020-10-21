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TAV PASSPORT KART SAHİPLERİ YOLCU360’DA ŞİMDİ ÇOK AVANTAJLI

Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleriyle misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla seçme şansı sunan araç kiralama platformu Yolcu360, TAV Passport Kart sahiplerine yönelik bir kampanya başlattı.

TAV PASSPORT KART SAHİPLERİ YOLCU360’DA ŞİMDİ ÇOK AVANTAJLI

Misafirlerinin beklenti ve isteklerini dinleyip, onlara en uygun araç kiralama çözümlerini sunan Yolcu360, TAV Passport Kart ile yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında TAV Passport Kart sahipleri, Yolcu360’ın kendilerine özel sağladığı indirimler ve avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Ekim 2020 itibariyle başlayan ve bir yıl geçerli olacak kampanya ile TAV Passport Kart sahipleri, aylık ve daha uzun dönem için yapacakları yurt içi araç kiralamalarında kendilerine özel kampanyadan faydalanabiliyor. Kampanyanın aktif hale getirilebilmesi için TAV Passport Kart numarasının Yolcu360 kampanya sayfasında yer alan kampanya kodu alanına girilmesi yeterli oluyor. Ardından gelen listede ise Yolcu360 kullanıcıları, binlerce marka ve model arasından istedikleri aracı TAV Passport Kart’a özel indirimlerle kiralayabiliyor.

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TAV PASSPORTYolcu360
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