TAV İşletme Hizmetleri’ne Skytrax'ten bir ödül daha

Dünyanın farklı noktalarında misafirlerine sunduğu konfor ve ayrıcalıklar ile uçtan uca bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefleyen, 19 ülkede işlettiği 80’e yakın yolcu salonu ile sektörün liderleri arasında yer alan TAV İşletme Hizmetleri, sektördeki başarısını kazandığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Dünya Havayolu Ödülleri 2022 kazananları, havacılık sektöründe müşteri memnuniyetini değerlendiren ve tanıyan bağımsız bir kuruluş olan Skytrax tarafından açıklandı. Yolcuların değerlendirmesi ile Muscat Uluslararası Havalimanı Primeclass Lounge, Dünyanın En İyi Bağımsız Havalimanı Lounge Ödülü'nü ikincilikle kazandı.

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın: Hizmetlerimizi geliştirmeye, ekosistemimize ilham vermeye devam edeceğiz

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “Yılda yaklaşık on milyon yolcuya dokunuyoruz, sorumluluğumuzun, sahip olduğumuz büyüklüğün farkında olarak işlerimizi yürütüyor ve müşteri memnuniyetini odağımıza alıyoruz. Misafirlerimize eşsiz ve kusursuz bir seyahat deneyimi yaşatmak için çok çalışıyoruz, aldığımız bu ödüller de bunu başardığımızın bir kanıtı diye düşünüyorum. Muscat Primeclass Lounge ilk açıldığından beri bu ödülü iki kez kazandı. Ayrıca şunu da söylemek isterim, 2021 yılında Skytrax tarafından “Orta Doğu’nun En İyisi” seçilmiş olan Muscat Primeclass Lounge, kısa bir süre önce, tam 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmeye, ekosistemimize ilham vermeye ve sektörü büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

TAV İşletme Hizmetleri'nin Primeclass markası, hijyen, konfor ve güvenli seyahat uygulamalarıyla geçtiğimiz yıl da Skytrax'ten 2 ödül kazandı. Ankara, İzmir, Riga & Tiflis Primeclass özel yolcu salonları "COVID-19 Havayolu Özel Yolcu Salonu Hijyen ve Güvenlik Derecelendirmesi"nde en yüksek kategori olarak 5 yıldız aldı. Primeclass, salgın döneminde Skytrax'iin "Dünyanın En Güvenilir Yolcu Salonları"nı değerlendirdiği listede 5 yıldız alan ilk özel yolcu salonu unvanına da sahip bulunuyor.