Tatilcilerin rezervasyon yarışı başladı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Turizm sektörü de alınan rezervasyonlarla adeta canlandı, uzun yıllar sektörde başarılı bir şekilde yerlerini alan ve istikrarlı yükselişlerini hız kesmeden sürdüren Platin Tour Turizm'in başarılı isimleri Aygün Aydın ve Harun Şahin, şu sıralar sektörle ilgili yaşanan canlılığın ise kendilerine olumlu bir şekilde yansıdığını da sözlerine eklediler.

Aydın ve Şahin, "Güzel bir canlılık yaşıyoruz, bayram tatilinin de yaklaşması ile birlikte tatilciler de şimdiden rezervasyon yapmaya başladı.

Biz de ekibimizle birlikte verdiğimiz hizmet konusunda müşterilerimize elimizden gelenin en iyisini ve en ekonomik olanını sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz, ayrıca müşteri memnuniyeti ise ilk önceliğimiz" dediler.

Aydın ve Şahin, "Aynı zamanda Platin Tour Turizm olarak birçok yol arkadaşımız ile de sektörden edindiğimiz tecrübeler konusunda birbirimize her fırsatta destek oluyoruz" diye konuştular.

Türkiye'nin dört bir yanına düzenledikleri birbirinden güzel yurtiçi turlarla da gördükleri ilgiden fazlasıyla mutlu olduklarını belirten Aygün Aydın ve Harun Şahin'in hedefleri ise sektörde kalıcı olmak.