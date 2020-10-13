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Tarihe Tanıklık Eden Jumbo 73. Yılını Kutluyor

Zamansız tasarımlarıyla tarihe adını yazdıran Jumbo, 73. yılını kutluyor. Yıllar içerisinde geliştirdiği yeni ürünler ve benzersiz çizgisi ile adından söz ettiren marka, köklerini bugüne taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

Tarihe Tanıklık Eden Jumbo 73. Yılını Kutluyor

16 Ekim 1947 tarihinde çatal-bıçak atölyesi ile sektöre adım atan Jumbo, kısa sürede büyüyerek endüstriyel üretime başladı. Ürünlerinin tasarımı ile bu alanda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren marka, “ömür boyu garanti” sözü ile tüketicilerine en iyi kaliteyi sundu.

Tam 73 yıldır çelik, porselen ve cama hayat veren Jumbo, her ürün grubunda “en iyi” olma hedefini şimdi daha uzun yıllara taşımaya hazırlanıyor. Zamansız tasarımlarını günümüz teknolojisi ile harmanlayan marka, gelecek nesillerin sofralarına da asalet ve şıklık katacak ürünler üretmeye devam ediyor. Tarihe tanıklık eden Jumbo, doğum gününü sürprizlerle kutlamaya hazırlanıyor. Jumbo, zamansız tasarımlarla evine değer katmak isteyen herkesi 16 Ekim’de mağazalarına ve jumbo.com.tr’ye bekliyor.

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