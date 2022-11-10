Tarfin’den 50 milyon TL’lik ikinci sukuk ihracı

Türkiye’nin lider dijital tarım platformu Tarfin, tarım tedarik zincirini finansal teknolojinin gücüyle buluştururken, sektördeki yatırım araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik katkısını da sürdürüyor. Geçtiğimiz temmuz ayında İslami Finans ilkelerine uygun olarak hayata geçen ilk Tarım Kira Sertifikası (Sukuk) ihracını gerçekleştiren Tarfin, 9 Kasım tarihinde ikinci sukuk ihracını tamamladı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler ile yapmış olduğu iş birliği ile 210 gün vadeli ve 50 milyon TL tutarlı sukuk ihracına imza atan Tarfin, böylece sürdürülebilir tarıma verdiği desteği bir kez daha göstermiş oldu.

Yatırımcıyı Türkiye’ye çekecek:

Tarfin CFO'su Kerimcan Aycibin, "Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın on birinci büyük tarımsal üretimine sahip. Bu potansiyelin ortaya konulması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için öncelikle çiftçinin yüksek kalite tarım girdilerine uygun fiyat imkanıyla erişimini kolaylaştırmak, rekabet gücünü artırmak gerekiyor. Türkiye tarımını desteklemek üzere yola çıkan Tarfin olarak, yatırımcı ve çiftçi arasında katma değeri yüksek hizmetlere aracılık etmeye devam ediyoruz. Sunduğumuz hizmetler ile 47 bini aşkın çiftçiye tarım girdisi tedariki gerçekleştirirken, üretime de desteğimizi sürdürüyoruz. Yatırım modellerini çeşitlendirmek amacıyla başlattığımız çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz sukuk ihraçları ile daha fazla İslami Fintek yatırımcısını Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz. İhraçlarımız, aldığımız yatırımlar ve uluslararası finansman kaynakları ile yaptığımız anlaşmalar ile üreticiden tüketiciye giden yolda katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımcıya faizsiz getiri imkanı sunan menkul kıymetler olan sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç ediliyor. Yatırımcılarının, elde edilen gelirlerden, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler olan sukuk (kira sertifikası), hem şirketlere hem de yatırımcıya en nihayetinde de sektöre büyük fayda sağlıyor.