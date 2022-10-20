Tarfin’den 2022-2023 tarım sezonunun ilk VDMK ihracı

Türkiye’nin lider dijital tarım platformu Tarfin, 2022-2023 tarım sezonunun ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını tamamladı. Ortalama 245 gün vadeli 100 milyon TL’lik ihraç ile Tarfin’in toplam ihraç büyüklüğü 842 milyon TL oldu. Pasha Yatırım Bankası aracılığı ve OMG Capital Advisors danışmanlığı ile tamamlanan ihraç ile Tarfin, 71 ilde üretim yapan yaklaşık üç bin çiftçiyi kurumsal yatırımcı ile buluşturarak tarımsal girdi ihtiyacını fonladı.

Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirildi

JCR Eurasia Rating tarafından yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilen ihraç, tarıma dayalı tek VDMK olma özelliğini de koruyor. Tarfin’in çiftçilere olan vadeli satışlarını yatırım aracına dönüştüren, yatırımcılar için cazip getirili alternatif sunan Tarfin, VDMK ihracı ile tarım sektörünün gelişimine de itici güç oluyor.

“Türkiye tarımının sürdürülebilirliği için önemli adımlar atıyoruz”

VDMK’lerin güvenilir bir finansal enstrüman olduğunu ve son yıllarda yükselişe geçtiğini kaydeden Tarfin CFO'su Kerimcan Aycibin, "Tarfin olarak VDMK ihraçlarımız ile Türkiye tarımı için yatırıcımlar ve çiftçiler arasında katma değeri yüksek bir hizmete aracılık ediyoruz. Çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturarak Türkiye tarımının sürdürülebilirliği için önemli adımlar atarken, aynı anda yatırımcılarımıza cazip getirili bir alternatif sunuyoruz. Böylece her iki tarafın faydasına, özellikle ülkemizin tarımı ve ekonomisine destek oluyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen yoğun talep ve Tarfin'in çiftçi sayısındaki büyüme hızı, işimizin paydaşlarımız için ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki çiftçilerin üretimine ve tarıma destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. VDMK ve SUKUK ihraçlarımız, aldığımız yatırımlar, uluslararası finansman kaynakları ile yaptığımız anlaşmalarla üreticiden tüketiciye giden yolda katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.