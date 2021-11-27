TamTeşvik ile SGK’nın istihdam teşviklerinden TAM yararlanın

TamTeşvik “akıllı yazılım algoritması”, SGK teşviklerini hesaplıyor

TamTeşvik’te, farklı kanun ve uygulamalar kapsamında, farklı iş kollarına yönelik verilen teşvik kalemleri, akıllı yazılım algoritması sayesinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde, doğru sonuçlarla anında ekrana geliyor. Özellikle, yüzlerce çalışanı olan orta ve büyük ölçekli şirketler, her bir çalışanı için SGK’nın sitesinden tek tek hangi teşvikten yararlanabileceğini saatlerce incelemek yerine, tüm çalışanlarının yararlanacağı teşvik kalemlerini TamTeşvik yazılım hizmeti sayesinde anında görüyor. Böylece işletmelerdeki iş yükü ve zaman kaybı azalıyor. Özellikle yöneticiler, TamTeşvik sayesinde daha verimli ve katkı sa ğlayan bir zaman yönetimine sahip oluyorlar.

Tam Teşvik ile zamanı kaçırma, teşviklerden TAM yararlanarak kazancı yakala

İşletmede, doğru hesaplama ve zaman artık çok daha önemli. TamTeşvik yazılımı sayesinde, işletmeler anında teşvik tutarlarını hesaplayabiliyor, SGK’ya bildirebiliyor ve böylece daha az SGK primi ödedikleri için tasarruf ediyorlar. Diğer bir ifadeyle, eksik hesaplanan istihdam teşviklerinden doğabilecek kayıplar da sona eriyor.

TamTeşvik uygulamasının avantajları şunlardır:

*İşletmeler, tüm teşvikleri tek tıklama ile kolay ve hızlı şekilde analiz ederek, tam hesaplıyor.

*Uygulamadaki “akıllı yazılım algoritması” sayesinde, tüm çalışanlar tek tek uygun oldukları teşvik kanuna göre analiz ediliyor ve teşvikler en yüksek miktardan en düşük miktara doğru hesaplanıyor.

*Güncel ve yenilenen mevzuata hızlı uyum sağlayan TamTeşvik, bünyesinde bulunan uzman ekip sayesinde, işletmelere mevcut ve yeni tüm SGK teşvikleri hakkında anında güncel bilgiler sunuyor.

*TamTeşvik yazılımını yöneten uzman ekip, işletmelere SGK teşvik mevzuatı ve diğer konulara dair danışmanlık hizmeti verebiliyor.

*Uygulama, kullanıcı dostu ekranları ve menüleri ile işletmeler tarafından hızlı ve kolay şekilde kullanılıyor.