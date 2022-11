TAB İlaç, OSENDE Collagen Ailesini Düzenlediği Lansmanla Tanıttı

Portföyündeki birçok farklı tedavi alanında 200’den fazla ürün ve pazardaki memnun tüketicileriyle ilerlemeye devam eden TAB İlaç, 22 Kasım Salı günü Topaz Restaurant’ta düzenlediği lansmanla 6 farklı formdan oluşan OSENDE Collagen ailesini tanıttı.

Reklam yüzü Pelin Karahan’ın katıldığı lansmanda, TAB İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Pahsa ve TAB İlaç Medikal ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Dr. Elif Pahsa kolajen pazarı ve ürün hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’de yenilebilir ilk kolajen tablet OSENDE Collagen

Lansman, TAB İlaç Genel Müdürü Aytekin Pahsa’nın konuşmasıyla başladı. Pahsa; “TAB İlaç ürün gamını gıda takviyeleri oluşturuyor. ARGE aşamasından itibaren insan sağlığına saygılı, yüksek biyo-verimliliğe sahip hammaddeleri kullanarak Akçaburgaz’daki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 10 milyon kutuluk üretim kapasitesini bu yıl yaptığımız yeni yatırımla birlikte 20 milyon kutuya çıkardık. 200’ün üzerinde ürün çeşidimizle yüksek kaliteli takviye gıda konusunda Türkiye’nin yenilikçi yerli ilaç üreticisiyiz. OSENDE Collagen ile kolajen dünyasına her ihtiyaca ve kullanıma hitap eden geniş bir ürün ailesiyle girdik. Ürün yelpazemizde Türkiye’de ve Dünyada ilk olan yenilebilir kolajen tablet bulunuyor. Bu ürünü kolay kullanımı ve yenilebilir olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Türkiye’de üretim yapan ve temiz içerik üretim anlayışıyla hareket eden bir marka olarak önce kendi kadınlarımıza zengin ve temiz içeriklerle hazırlanmış ürünler sunuyoruz. Ve tabii ki her cilt her yaş grubuna aynı ürünü sunmuyoruz. Örneğin 25-40 yaşa arası için formüle ettiğimiz formumuzla 40 yaş üstü önerdiğimiz formumuz farklılık gösteriyor” dedi.

Şehir hayatı kolajen takviyesine olan ihtiyacı artırıyor

Lansmanda kolajenin hayatımızdaki öneminden bahseden TAB İlaç Medikal ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Dr. Elif Pahsa; “Güneş ışınları, şehir tozu, dumanı, ışıklar, stres, makyaj derken istemesek de yaşlanmayı hızlandırıyoruz. Özellik şehir hayatına maruz kalan cildimiz daha çok yıpranıyor. Burada kolajenden bahsetmemiz gerekir. Çünkü kolajen bağ dokuları güçlendiren ve cilde esneklik kazandıran önemli bir protein. Son yıllarda tüm dünyada, yapılan bilimsel çalışmalar ışığında cilt bakımında kolajen kullanımı oldukça yaygınlaştı. Düzenli kolajen tüketmek cilt dokularının yenilenmesini, ciltteki esnekliğin korunmasını ve cildin nemli tutulmasını sağlıyor. Tabi kolajen seçerken ürünün şekersiz olması ve hammaddesine dikkat edilmesi de gerekiyor. Örneğin cilt elastikiyetinin ölçüldüğü bir araştırmada; yaşları 35-55 yaş arasında değişen 69 kadına, 8 hafta boyunca, günlük 2500 mg VERISOL® sığır kolajeni verilmiş. 4 hafta sonra cilt elastikiyetinde ciddi miktarda artış gözlenmiş. Bu artış 8-12 hafta boyunca devam etmiş.” bilgisini verdi.

Kolajen seçerken önce ihtiyaçlarınızı gözden geçirin

Yaş ve yaşam tarzı kolajen seçiminde ayırt edici ipuçları veriyor. OSENDE Collagen ürün ailesinin 6 formu mevcut. Bu ürünlerden iki tanesi likit formda. Bu formlardan biri daha genç ve daha az yıpranmış ciltler için 5.500 mg kolajen içeren OSENDE Beauty Collagen. OSENDE 10000 Plus Collagen ise içindeki kolajen miktarı nedeniyle daha yaşlı kişilerin kullanımına uygun. Toz formdaki OSENDE Intense Beauty Collagen’in içeriğinde elastin, selenyum, çinko ve bakır bulunuyor. Elastin cilt yenilenmesine daha hızlı fayda sağlıyor. OSENDE Multi Collagen, içeriğindeki Tip-2 kolajen ve D3 vitamini K2 vitamini ile eklem ve kemikleri destekliyor. OSENDE Multi Plus Collagen de içeriğindeki tip 1-2-3 kolajen, bor, manganez ve K2 vitamini ile özellikle kemik ve eklem sağlığı için zengin bir içerik sunuyor. Bu iki form daha çok spor ve aktif yaşamı tercih edenlerin seçeneği. OSENDE Yenilebilir Tablet ise diğerlerine göre nispeten azaltılmış kolajen ve içerdiği C vitamini, Hyaluronik Asit ve Hidrolize Elastin ile cildin günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir form. İşte bu form özellikle kolajen takviyesine ara verilen dönemde destekleyici olarak tercih edilebiliyor” dedi.