TAB GIDA SEKTÖRÜN ULUSAL MESLEK STANDARTLARINI BELİRLEDİ

TAB Gıda’nın çeyrek asrı aşan tecrübesiyle hazırlayıp uyguladığı ‘’Meslek Standartları’, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak, ‘’Ulusal Meslek Standardı’’ olarak tescillendi.

30 Eylül 2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki firmaların, hazırlanan meslek standartlarına göre düzenleme yapmaları ve bu standartları referans almaları gerekecek.

Mayıs 2019 tarihinden başlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumunun gözetimi ve denetimi altında yer alan ‘‘Ulusal Meslek Standartlarını Belirleme” sürecini üstlendiklerini belirten TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Eğitim ve Marka Standartları Departmanı’mızın özverili çalışmalarıyla sektörümüzün Ulusal Meslek Standartlarını belirleyen, oluşturan ve tüm sektöre öncü olan şirket olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve takdir görmesi hepimizi mutlu etmiştir” dedi.

“Meslek Standartlarımızla referans alınacağız”

Bu çalışmaların sektör içinde yer alan iş profillerinin oluşması ve sektörde yer alan tüm firmaların belirlemiş oldukları bu standartları referans alacağını kaydeden Eğitim ve Marka Standartları Departmanı Kıdemli Müdürü Ayşe Erdem, “Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında öncelikle meslek standartları seviyelerini belirleyerek başladık. Çalıştaylar düzenleyerek tüm sektörü kapsayabilecek şekilde standartların oluşmasını sağladık. Restoranlarımızda farklı tüm pozisyonlardaki çalışanlarımız ile birebir iş süreçlerini görüşerek projeyi daha da pekiştirdik. Bunların neticesinde ‘’Ulusal Meslek Standardı’’ taslaklarını oluşturarak sektörün önde gelen kamu ve özel kuruluşlarına bilgilendirme sağlayarak paylaşımda bulunduk” dedi.

Tüm çalışma ve süreçlerin sonunda hızlı servis restoran tanımlaması altında Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Elemanı (Staff) (Seviye 3), Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Sorumlusu (Supervisor) (Seviye 4) ve Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Yöneticisi (Manager) (Seviye 5) olmak üzere üç adet meslek standardı belirlediklerini belirten Asok, bu standartların MYK komitesinin ve yönetim kurulunun da onayından geçtiğini belirterek, “Yapılan toplantı ve değerlendirmeler sonrasında sektörde iş tanımlarını en iyi yapabilecek ve belirleyebilecek şirketin TAB Gıda olduğu komite ve kurulun onayıyla da tescillenmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.