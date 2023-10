TAB Gıda Halka Arz Onayını Aldı! TAB Gıda Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Türkiye ve Çin’de işlettiği restoranlarla sektörün önemli oyuncularından birisi olan TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin lider* hızlı servis restoran zinciri işletmecisi konumunda olan TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından, 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz ile ilgili olarak konuşan TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu; “TAB Gıda olarak, 30 yıla yakın süredir, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörümüzün lider ve öncü şirketiyiz. Bugün her coğrafyada hem kendi markalarımızı yaratabilme hem de dünya markalarını yönetebilme ve geliştirebilme kabiliyetine sahibiz. Bünyemizdeki yedi markayla zengin bir ürün portföyü sunuyor, geniş mutfak tercihlerine hitap edebiliyoruz. Et, ekmek, patates başta olmak üzere birçok tedariki kendi içerisinde çözen TFI Ekosistem Şirketleri’nden aldığımız güçle, değer yaratan bir operasyonu uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor ve her geçen gün daha da büyütüyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında, yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle, bugüne kadar yarattığımız değeri ve ülkemize yatırımlarımızı daha da ileriye taşımak ve yatırımcılarımızla birlikte büyümek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu ise halka arzla ilgili şunları belirtti: “Dünyanın dördüncü büyük hızlı servis restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları’nın global gücüyle, TAB Gıda’nın Türkiye’deki lider konumunun sağladığı güven ve sektörün geleceğine ışık tutan lider dijitalleşme adımlarımızla, dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. İnovasyonun ve teknolojinin değerine olan inancımız ve yatırımlarımız, dünyadaki en yeni müşteri deneyimi uygulamalarını ülkemize sunmamızı sağlıyor ve birçok coğrafyada örnek alınıyor. TAB Gıda’nın Türkiye’de 1.500’ü aşan restoran ağının yanında, kendine yeten bir ekosistem oluşturmamızı sağlayan şirketlerimizle, global bilgi birikimimiz ve deneyimimiz, çalışanlarımız ve bize güvenen paydaşlarımızla, güçlü büyümemizi 30 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Şimdi ise TAB Gıda’nın halka arzıyla bu başarımızı yeni yatırımcılarla paylaşmanın ve ülkemize bir değer daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Portföyünde 1.500’den fazla restoran bulunduruyor

Halka arz edilen TAB Gıda, faaliyetlerini TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında çok ağırlıklı Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ta 1.500’ün üstünde restoranıyla yürütüyor. Ayrıca, grubun TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında Çin’de de 1500’ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor. TAB Gıda’nın marka portföyünde Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro® ve Subway® olmak üzere beş global marka, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® olmak üzere iki ulusal marka bulunuyor.

1994’ten bu yana sektörde

TAB Gıda, 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruldu. Şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine, 1995 yılında Burger King®’in Ana Franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket, 2006 yılında, portföyüne Sbarro® markasını ekleyerek İtalyan mutfağının zengin lezzetlerini Türk tüketicilerle buluşturdu. 2007 yılında Popeyes® markası ile, tavuk mutfağı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu, 2010 yılında ise, Arby’s® markasının Ana Franchise haklarını alarak, sektöre yeni ve çeşitli lezzetler katmaya devam etti. TAB Gıda, kendi markaları olan Usta Dönerci® markasını 2013 yılında ve Usta Pideci® markasını da 2019 yılında yaratarak Türk mutfağına özgü ürünleri portföyüne kattı. En son ise 2022 yılında dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri Subway®, TAB Gıda markaları arasına eklendi.

* Euromonitor 2022 datasına göre TAB Gıda %26’lık gıda hizmet payı ile liderdir. (Çiğ köfte zincirleri hariçtir.)