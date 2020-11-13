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Swandor Hotels & Resorts - Topkapı Palace, Dünyanın En İyisi Seçildi!

Swandor Hotels & Resorts - Topkapı Palace; dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan World Luxury Hotel Awards 2020’de ‘Dünyanın En Lüks Her Şey Dahil Konseptli Aile Oteli’ ödülünü aldı.

Swandor Hotels & Resorts - Topkapı Palace, Dünyanın En İyisi Seçildi!

‘Dünya Turizm Oscarı’ olarak bilinen ve uluslararası alanda lüks kategoride yer alan otellerin “en iyilerinin” belirlendiği World Luxury Hotel Awards 2020” ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle özel bir etkinlik ile gerçekleştirildi.

Dünyanın her bölgesinden, farklı kategorilerde bine yakın otelin yarıştığı organizasyonda, “Swandor Hotels & Resorts – Topkapı Palace” sektör profesyonelleri tarafından yapılan oylama ile “Dünyanın En Lüks Her Şey Dahil Aile Oteli” ödülüne layık görüldü.

Swandor Hotels & Resorts Türkiye Bölge Müdürü Barış ALP, tamamen yenilenen tesisleri ile hizmete başlamalarının üçüncü yılında; pandemi şartlarına rağmen, değerlendirmelerdeki en üst derece olan “Global” kategoriye yükselmelerinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.
Pegas Touristik bünyesinde; Swandor Hotels & Resorts çatısı altında PGS Hotels & Resorts, Dessole Hotels & Resorts ve Woovo Hotels markaları ile 5 farklı ülkede yer alan toplamda 12 otel ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen ALP; pandemi koşullarında güvenli turizm sertifikası kriterleri ile misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışlarını daha üst seviyelere çıkarabilmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Swandor Hotels & ResortsTopkapı PalaceWorld Luxury Hotel Awards
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