Suzuki Swift Hibrit’te %0,49 Faizli Kaçırılmayacak Ekim Kampanyası!

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye’de temsil ettiği, Suzuki ürün ailesinin düşük yakıt tüketimi sunan Akıllı Hibrit modeli Swift, Ekim ayına özel kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor. Yeni bir otomobil satın almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan model 1.044.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla kullanıcılar ile buluşuyor. GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için Ekim ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60.000 TL’lik takas desteği sunuluyor. Ayrıca Doğan Trend Otomotiv tüm Swift Hibrit versiyonlarında takas veya kredi kampanyasından faydalanmayan kullanıcılar için Ekim ayına özel olarak nakit alım indirimi sağlıyor. Kullanıcılar, nakit alımlarda Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40.000 TL’lik bir indirim ile sahip olabiliyor. Avantajlı satış fiyatlarına ek olarak; sadece 10.000 TL’lik bir fiyat farkı ile kullanıcılar, hem GL Techno hem de GLX Premium versiyonlarında Swift Hibrit modellerini çift gövde rengiyle tercih edebiliyor. Güçlü güvenlik önlemlerini her iki versiyonda da standart olarak sunan B segmenti model, zengin donanımı ve sürüş konforu ile öne çıkıyor. Suzuki Swift Hibrit modellerinin tamamında, “Suzuki’den Garantim ON”da avantajları da sunuluyor. 0 km olarak Suzuki Swift Hibrit satın alındığında sunulan 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece 10 yaş veya 180.000 km’ye kadar bu programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Satın alınan Swift modelleri, “Suzuki’den Garantim ON’da” programı ile toplam 10 yıl boyunca Doğan Trend güvencesi ile garanti altına alınıyor.

Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki markasının çevreci, ekonomik, güvenilir ve sağlam otomobilleri bulundukları segmentlerin en fazla tercih edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. B-Hatchback segmentinin en düşük yakıt tüketimli modellerinden Suzuki Swift Hibrit, Akıllı Hibrit Teknolojisi sayesinde, karma yakıt tüketiminde 5.4 lt/100 km, yüksek fazda 4.6 lt/100 km’lik yakıt tüketimi sunuyor. Swift Hibrit’in sahip olduğu Akıllı Hibrit Sürüş Sistemi (SHVS), alan kullanımında tasarruf ve yüksek yakıt verimliliğiyle kullanıcısına ekonomik avantaj sağlıyor. Tüm bu avantajlara ek olarak Suzuki Swift Hibrit için Ekim ayına özel kampanyalar sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.044.000 TL olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için, Ekim ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,49 faizli kredi kampanyası veya 60.000 TL’lik takas desteği sunuluyor. Kredi veya takas kampanyalarından faydalanmayan kullanıcılar ise Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40.000 TL nakit alım indirimi ile sahip olabiliyorlar. Çift gövde renkli Suzuki Swift Hibrit tercih etmek isteyenler içinse, Ekim ayına özel olarak, bu opsiyon için sunulan teklif, hem GL Techno hem de GLX Premium donanımında 10.000 TL olarak belirlendi. Tüm bunlara ek olarak 0 km alınacak Suzuki Swift Hibrit modellerinin tamamında, “Suzuki’den Garantim ON’da” avantajları da sunuluyor. Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 model ve sonrası Swift’lerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi Yüksek Güvenlik ile Düşük Yakıt Tüketimini Birleştiriyor!

Swift Hibrit’in her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunulan üstün güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şeritten ayrılma uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Ayrıca Swift’te güvenliği artırmak için Gelişmiş Ön Algılama Sistemi de standart olarak yer alıyor. Gelişmiş Ön Algılama Sistemi, ön cama takılı bir kamera ve lazer sensör desteğiyle çalışıyor. Orta-uzun mesafeye kadar performans gösteren ve yayaları tespit edebilen bir kamerayla, kısa mesafede ve gece koşullarında tespit sağlayan bir lazer sensör içeriyor. Bu sistem; çarpışma önleyici frenleme, şeritten ayrılma uyarısı, uzun far desteği ve yalpalama uyarısını da desteklerken adaptif hız sabitleme işlevi de gören bir dalga radarı kullanıyor.

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motoru 83 PS güç üretiyor. CVT şanzıman ile kombine edilen K12D Dualjet motor, etkili performans ve yüksek gaz tepkilerine de imkan tanıyor. B-Hatchback segmentinin en düşük yakıt tüketimli modellerinden Suzuki Swift Hibrit, karma yakıt tüketiminde 5.4 lt/100 km, yüksek fazda da 4.6 lt/100 km’lik yakıt tüketimi sunuyor.

Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, her iki versiyonunda da standart olarak yer alan LED farlar ve LED stop lamba grubu, ön sis farları, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi, LCD sürüş bilgi ekranı, geri görüş kamerası, Apple CarPlay ve Android Auto, deri direksiyon simidi, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar ile sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor. GLX Premium ise tüm bu özelliklere ek olarak otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, derinlik ve yükseklik ayarlı elektrik destekli direksiyon ve direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları, LED sinyalli yan aynalar, parlak siyah jantlar ile satışa sunuluyor. GL Techno ve GLX Premium donanım seviyelerinde çift renkli gövde seçeneği de bulunuyor.

Suzuki Swift, ekonomik olması, yüksek verimlilik sunması ve dinamik/performanslı bir sürüş deneyimi yaşatması ile öne çıkıyor. B hatchback segmenti için ideal, 2450 mm’lik aks mesafesi sayesinde Swift’in geniş bir yaşam alanı bulunuyor. 4.8 m’lik dönüş yarı çapı ile de şehir içi kullanımlarda kıvraklık ve yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.

Suzuki’den Garantim ON’da programı

Suzuki, marka değerine katkı sağlayan programı, “Suzuki’den Garantim ON’da”yı 2023 itibarıyla hayata geçirdi. Suzuki Yetkili Satıcıları tarafından 2016 model ve daha üzeri bireysel nihai müşterilere ait tüm araçlar, “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında, ilk 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren, 10 yaş veya 180.000 km’ye kadar periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece bu programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Suzuki markalı araçlar, aşınma, yıpranma, kazalar veya diğer dış etkenler haricinde oluşabilecek durumlar nedeniyle meydana gelebilecek mekanik, elektrik ve elektronik arızalara karşı, araç ilk sahibinde olmasa dahi, bu program kapsamında Suzuki Yetkili Servisleri tarafından arızalanan parçaların tamir edilmesi veya değiştirilmesi olarak sunulacak ücretsiz onarım hizmeti ile koruma altına alınıyor.