Süt ve süt ürünlerine, Turquality destekleri nelerdir?

“ Gıda Sektörü”, hem faaliyet giderleri olarak, hem satılan malın maliyetinin yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır. Turquality gıda sektörün içinde, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere işlenmiş gıda ürünlerine %50 teşvik vermektedir.

Progroup danışmanlığında, gıda sektöründe Turquality destekleri

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“ Turquality iş modeli”nde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular yer alıyor. Turquality verimliliğe %17, ihracata %15, karlılığa %14, yeni ürün geliştirmeye %12, marka bilinirliğine %7 artırıyor. Böylece artı katkı sağlıyor” dedi.

Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality’nin süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin giderlerinde desteklediği başlıklar hakkında şunları anlattı:

DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ (2020) PATENT, FAYDALI MODEL VE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL GİDERLERİ LİMİTSİZ MARKA TESCİL VE YENİLEME KORUMA GİDERLERİ TANITIM GİDERLERİ MAĞAZA KİRA GİDERLERİ LİMİTSİZ (AYNI ANDA

AZAMİ 50 MAĞAZA İÇİN) OFİS KİRA GİDERİ LİMİTSİZ DEPO KİRA GİDERİ SHOWROOM KİRA GİDERİ REYON VE RAF DEKORASYONLU KÖŞE KİRA GİDERİ MAĞAZALAR İÇİN; TEMEL KURULUM, DEKORASYON VE KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ 1.264.000 TL / BİRİM OFİS İÇİN; TEMEL KURULUM, DEKORASYON VE KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ DEPOLAR İÇİN; TEMEL KURULUM, DEKORASYON VE KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ SHOWROOM TEMEL KURULUM, DEKORASYON VE KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ SATIŞ SONRASI SERVİS İÇİN, TEMEL KURULUM, DEKORASYON VE KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ REYON VE RAF DEKORASYONLU KÖŞE TEMEL KURULUM DEKORASYON KONSEPT MİMARİ GİDERLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIK GİDERLERİ VE YAZILIM GİDERLERİ 3.164.000 TL İSTİHDAM GİDERLERİ LİMİTSİZ (AYNI ANDA AZAMİ 10 KİŞİ İÇİN) PAZAR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI VE RAPORLAMA GİDERLERİ LİMİTSİZ FUAR GİDERLERİ DEPOLAMA HİZMETLERİ GİDERLERİ GELİŞİM YOL HARİTASI GİDERLERİ 800.000 TL / BİR KERE

Süt ve süt ürünleri dahil gıda sektöründe, Turquality desteklerinin önemi

Ülkemiz süt sektöründe yer alan firmaların, Turquality devlet desteği alarak hedef pazarlarda ihracatlarını artırarak, markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“ 18 yıldır Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini rekabet edebilmeleri için uluslararası şirketlerin seviyelerine getiren Progroup, bu çalışmalarıyla aynı zamanda bugüne kadar 50’yi aşkın firma/markayı Turquality kapsamına girmesinde rehberlik etmiştir. Şu anda da 30’u aşkın Türk firma/marka ile evrensel yönetim danışmanlık hizmetlerini yürütmekte olup, bu firmaların aynı zamanda Turquality kapsamına da girmesini sağlamaktadır. Progroup, süt ve süt ürünleri üreten, pazarlayıp, iç piyasa satışı ve ihracat yapan firmalara; stratejik planlamadan tedarik zinciri yönetimine, insan kaynaklarından bütçe-planlamaya, pazarlama-satış yönetiminden marka yönetimine kadar birçok konularda, usta yönetim kadrosuyla evrensel uluslararası yönetim danışmanlık hizmetleri veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bu hizmeti alan firmaların rekabet koşullarında, karlılıkları artarken, maliyetleri düşüyor, hızları artıyor ve farklılaşmayı sağlıyorlar. Zaten firmaların bu çalışmalarıyla Turquality kapsamına girmeleri kolaylaşıyor ve yukarıdaki desteklerle sürdürülebilirlikleri artıyor” diye konuştu.

Progroup Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Özel Stratejik Yol Haritası Hazırlıyor

Süt ve süt üreten firmaların, dünya çapında marka olmuş ve marka olabilecek firmaların, girdilerinden başlayarak, üretim, ar-ge, ambalaj tasarım, pazarlama, satış ve satış sonrasına ve geri bildirimine kadar uçtan uça Stratejik Yol Haritalarını oluşturduklarının altını çizen Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, ülkemizde çalıştıkları firmalara oluşturdukları katma değeri şöyle ifade etti :

“ Turquality stratejik bir iş modeli. Bu iş modeli ile hücresel derinleştirilmiş süreçlerin birbirleriyle entegre edilerek, canlı varlık ve öğrenen organizasyon haline daha önce getiriyorduk. Fakat bu çalışmaları, şirketler sürdürme konusunda güçlük çekiyorlardı. Şimdi Turquality, bu yönetim modelini içine alan firmalara teşvik verdiği için, şirketlere kurduğumuz bu sistemi sürdürülebilir hale getirilmiştir. Bu modelin büyük faydası, yukarıda bahsettiğim gibi işletmelerin kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini, dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlamasıdır. Turquality’nin önemli özelliği, sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanmış olmasıdır. Uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, Türk işletmelerine orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarmaktadır” dedi.

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yönetenler, dünya pazarlarında öne geçiyor

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yöneten Turquality’deki firmaların, dünya pazarlarında daima bir adım önde olduğunu kaydeden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları belirtti:

“ Turquality iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetirler, farklılaşırlar, markalaşmayı hızlandırırlar, global rekabete hazırdırlar ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırırlar. Aslında, Turquality için; bir karne ve bir akreditasyon da diyebiliriz. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi global pazarlarda, karşısındaki uluslararası şirketlere daima güven vermektedir. Nitekim, pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde daralmanın yaşandığı 2020 yılında, Turqualiyt’deki Türk markaları dünyada bir adım öne çıkarak, tercih edilenler arasında oldular” dedi.

Rakamlarla Turquality İş Modeli’nin, işletmelere sağladığı artı değerler nelerdir?