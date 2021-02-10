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Sürdürülebilirlik yolunda Starbucks’dan önemli adım

Sunduğu içeceklerde Türkiye’de yılda 32 milyondan fazla pipet kullanan Starbucks, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde mağazalarında plastik pipet yerine kâğıt pipet kullanmaya başladı.

Sürdürülebilirlik yolunda Starbucks’dan önemli adım

Sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olarak çevre dostu olmaya ve kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmaya önem veren Starbucks bu alanda önemli adımlar attı. 1 Ocak 2021 itibarı ile Türkiye’deki tüm Starbucks mağazalarında plastik pipet yerine kâğıt pipetler kullanılmaya başlandı. Ayrıca Starbucks mağazalarına kendi termosunu getiren veya tekrar kullanılabilen bardakları tercih eden misafirler içeceklerinde 50 kuruş  az ödüyorlar.

Starbucks gezegene aldığından fazlasını katmak istiyor!

Konuyla ilgili açıklama yapan Starbucks Türkiye şunları söyledi:

“Çevrenin, doğal kaynakların dostu olmak bizim tutkumuz ve iş yapma modelimizin temeli. Neden olduğumuz karbon salınımından daha fazlasını önlemek ve atıklarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir başka ifade ile biz bu gezegene aldığımızdan daha fazlasını katmak istiyoruz. Bu yaklaşımla sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimize hız verdik. Bugün atacağımız her adımın, hepimizin geleceği için büyük önem taşıdığını biliyoruz. Starbucks Türkiye olarak atıkları azaltmaya ve misafirlerimize sunduğumuz tek kullanımlık bardakların ve plastik ürünlerin kullanımında tasarruf etmeye önem ve öncelik veriyoruz.”

Pipetler plastik kirliğini arttırıyor!

Dünyada günde ortalama 500 milyon adet plastik pipet kullanılıyor ve bunlar küresel plastik kirliliğinin %8’ini oluşturuyor. Çöplüklerden denize karışan pipetler su canlılarının ölümüne yol açabildikleri gibi plastik atıklar olarak onların besin zincirine de giriyor. Su canlılarıyla beslenen insanlar da onların bünyesindeki mikro plastik atıkları alıyor.

Türkiye’deki Starbucks mağazalarında sunulan içeceklerde 2019 yılında 32 milyondan fazla pipet kullanıldı. Ancak artık bütün mağazalarda Frappuccino ve  Soğuk Espresso Bazlı Kremalı  içeceklerde kâğıt pipetler kullanılacak.
Shaken Iced Tea, Soğuk Espresso Bazlı Kremasız İçecekler, Cold Brew, Soğuk Filtre Kahve ve Refresha gibi içeceklerde ise pipetsiz kapaklar kullanılacak.

Starbucks mağazalarında kişisel termosların veya yeniden kullanılabilir bardakların kullanımı teşvik ediliyor. İçeceklerini bu şekilde alan misafirler içeceklerde 50 kuruş  az ödüyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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