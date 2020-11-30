Sürdürülebilirlik Akademisi’nden OPET’e iki ödül birden

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin sosyal, ekonomik ve çevresel konularda etki yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan iş modeli ve projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol model olmaları amacıyla düzenlediği ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde OPET, Arkeo-Köy Tevfikiye ve Kadın Gücü Projesi ile ödüle layık görüldü. Topluma sağladıkları katma değerle aynı zamanla rol model olan ‘Değişime Yön Veren Lider Projeler’in ödüllendirildiği organizasyonda OPET, ‘Çevre Odaklı Sosyal Etki’ kategorisinde Arkeo-Köy Tevfikiye, ‘Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti’ kategorisinde ise OPET Kadın Gücü Projeleri ile ödül aldı. Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanındaki lider akademisyenlerden oluşan 39 kişilik jürinin seçimiyle belirlenen kazanan projelerin paylaşıldığı ödül töreni, bu yıl pandemi şartları nedeniyle ‘online’ olarak gerçekleşti.

TEVFİKİYE ARKEO-KÖY’DE SOSYAL YAŞAM KALİTESİ YÜKSELDİ

Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 14 yıldır devam eden “Tarihe Saygı Projesi” ile büyük bir değişim yaratan OPET, “Uluslararası Troya Yılı” nedeniyle bir önceki yıl Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü’nü Arkeo-Köy’e dönüştürdü. Tevfikiye, toprak altından çıkan Troya taşlarıyla kurulmuş ve köyde yaşayanların yıllarca arkeolojik kazılarda çalışmış olmasıyla Son Troyalılar’ın diyarıydı. Köy meydanında gerçekleşen fiziksel değişim, yerleştirilen heykeller, evlerdeki iyileştirmeler, köylülerin ihtiyaçlarına göre yapılan özel kurslar ve ortak bilinç ile Tevfikiye Köyü bir açıkhava müzesine dönüştürüldü. Troya Ören Yeri’ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve pandemi öncesinde ayda 2 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Tevfikiye Arkeo-köy'de sosyal yaşam kalitesi de yükseldi. Anadolu’nun kadim değeri olan Troya’nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek veren OPET’in bölgede yürüttüğü tüm bu çalışmalar, hikayeyi bizzat yaşayan Tevfikiyeliler’in keyifli anlatımıyla ‘Anlat Troya’ isimli bir belgesele de dönüştü.

KADIN GÜCÜ PROJESİ, TOPLUMA VE SEKTÖRE ÖRNEK OLUYOR

Toplumsal algıyı değiştirmek ve çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla 2018 yılında başlatılan OPET ‘Kadın Gücü Projesi’ ise güçlenerek büyüyor.Mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini, kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğinin gösterilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması fikrinden doğan OPET Kadın Gücü Projesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu işbirliği ile hayata geçirildi. Kadınların işgücüne katılımını artırmayı, hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamayı hedefleyen proje kapsamında pandemi dönemine rağmen proje başlangıcından bu yana yüzde 63 oranında artış sağlanarak toplam kadın çalışan sayısı 2500’e ulaştı. Akaryakıt Satış Yetkilisi, Market Satış Yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunan OPET, bugün hem topluma hem de içinde bulunduğu sektöre örnek oluyor.