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Sürdürülebilir İş Ödülleri’nden Korteks’e ‘Enerji Yönetimi’ Dalında Ödül

Avrupa’nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Enerji Yönetimi’ kategorisinde ‘İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları’ projesiyle ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nden Korteks’e ‘Enerji Yönetimi’ Dalında Ödül

İnovatif ve fonksiyonel iplikleriyle sektöründe öncü olan Korteks, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda hayata geçen ‘İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları’ projesiyle, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Enerji Yönetimi” kategorisinde ödül aldı. Korteks daha önce de aynı yarışmada Endüstride Suyun Verimli Kullanılması” projesi kapsamında “Su Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlemiş olduğu ve İş Dünyasının Oscarları olarak bilinen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde sahip oldukları ödülden memnuniyet duyduklarını ifade eden Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Zorlu Holding’in tüm grup şirketlerimizde yaygınlaştırdığı Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ‘İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları’ projemizle ödül almış olmak, sürdürülebilir bir yaşam yolunda bizim için en güzel hediyelerden biri. Aldığımız bu ödül, bir iş yapış biçimi haline getirdiğimiz sürdürülebilirliği; ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerimizi yönettiğimiz uygulama ve projelerimizle şekillendirme yolunda bize güç ve cesaret verecek” dedi.

Kısıtlı kaynaklara sürdürülebilir destek

Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile Korteks’in iklimlendirme sistemlerinin otomasyon ve yazılım sistemlerinin geliştirilerek 16 adet Tekstüre-Büküm klima santralinin verimliliğini artırdıklarını belirten Barış Mert sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemiz ile yılda 5.478.000 kWh elektrik, 15.700 m3 su ve 7.600 kg kimyasal madde tasarrufu yapmayı başardık. Ayrıca atık su sarfiyatımızı yılda 2.300 m3 azaltarak dünyamızın kısıtlı kaynaklarını korumak adına önemli bir adım atmış olduk. Daha sürdürülebilir bir yaşam için katkımızı, Endüstri 4.0 başta olmak üzere farklı alanlarda hayata geçireceğimiz projelerle önümüzdeki dönemde de büyütmeye devam edeceğiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KorteksBarış MertSürdürülebilirlik AkademisiZorlu Holding
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