Sürdürülebilir Dünya için toplandılar

Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi nin yaptığı Güvenilir Ürün Zirvesi kapsamında düzenlenen panellerde alanının uzman isimleri bilgi ve deneyimlerini izleyicilere aktardı.

Moderatörlüğünü Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak’ın yaptığı Farkındalık: Sürdürülebilir Dünya için ilk adım isimli panelin konuşmacıları ise Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen ve Bee’O Propolis Genel Müdürü Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı oldu. Sürdürülebilir Dünya için çözüm önerilerini sıralayan konuşmacılar iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

TOHUM TARIMSAL ÜRETİMİN ANAHTARIDIR

Verimlilik olmazsa sürdürülebilir gıda sisteminden söz edilemeyeceğini söyleyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ‘’Tarım, artık köylünün veya tek başına çiftçinin tarımsal faaliyeti olmaktan çıkmıştır. Tarımın yükü sadece kırsalda yaşayanlara yüklenmemeli. Geleceğin tarımı sermaye ve teknoloji desteği istiyor. Devlet değişen koşullara bağlı olarak verimliliği arttırmak için daha fazla müdahil olmalı, üreticiyi yönlendirmeli ve daha fazla üretimin içinde olmalıdır.

Tarım nüfusunun yaşlanması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için en büyük sorun. Gençler çiftçiliği güvenli bir meslek olarak görmüyor. Büyük şehirlerde olmayı geleceği için güvence olarak görüyor.

Bu algıyı değiştirebilmek için sosyal hayatı kırsala taşıyarak, kentlere göçün önüne geçebiliriz. Ailelerin doğduğu yerde kalmalarını sağlayacak ve gençleri tarım sektörüne teşvik edecek projeler geliştirebiliriz.

Önümüzdeki süreçte tarımsal üretimde verimliliği arttırmak zorundayız. Nüfus artışının yanında pek çok faktör her yıl bir öncekinden daha fazla üretim yapılmasını zorunlu kılıyor. Üretimin yapılabilmesi için toprak, su ve tohuma ihtiyaç var. Tohum tarımsal üretimin anahtarıdır.’’ diye konuştu.

Zirvede konuşmacı olarak yer alan Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen açıklamasında; “Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çalışmalar sadece tarlada değil eğitim alanında da sürmeli. Gençlerimize tarımı sevdirerek ve öğreterek başarılı olabiliriz. Sürdürülebilirliği konuşmak uzun vadede çözümler üretmekten geçiyor, bugünü kurtaralım fikriyle atılan her adım başarısız olmaya mahkum. Başarı için önce toplumsal farkındalık ve çok çalışmak gerekiyor’’ dedi.