Şua İnşaat 2021’de iki yeni proje hedefliyor

Sürdürülebilirlik misyonu çerçevesinde akıllı şehirler için akıllı projelere yatırım yaparak çevreye duyarlı ve insana saygılı yapılar üreten Şua İnşaat, kuruluşundan bugüne her zaman “Daha iyi bir gelecek için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle projelerini tasarlıyor. 2020 yılında pandeminin etkisiyle yıllık hedeflerinin yüzde 60’ını gerçekleştirdiklerini belirten Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, 2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lokasyonunda hem konut hem de ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, sosyal ve finansal gelişimine öncülük eden Şua İnşaat, 2020 yılında pandemiye rağmen yıllık hedefinin yüzde 60’ını gerçekleştirdi. Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son projesi Elite Concept’in satışlarının çoğunu tamamlayan Şua İnşaat, 2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lokasyonunda, insana ve doğa dost tasarımlı, hem konut hem de ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

“2021 yılında yeni projelerimize odaklanacağız”

Şua İnşaat olarak yola çıktıkları ilk günden bu yana “Daha iyi bir gelecek için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle yol almayı misyon edindiklerini ifade eden Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya,“Bu misyonla, çağın şartları doğrultusunda toplumun değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına sürekli yenilenen ve ileri teknolojiyle modern mimarinin buluştuğu yapılara imza atan kalite odaklı bir şirket olmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaşadığımız Covid-19 süreci ile birlikte tüm sektörlerde iyi bir planlama yapmanın ve zorlu ekonomik şartlarda devamlılığı sağlamanın ne kadar önemli olduğu çok daha iyi anlaşıldı. Şua İnşaat olarak yaşadığımız bu olağanüstü durum dan ötürü 2021 yılı başında planladığımız yeni projelerin sürecini, 2021yılının son çeyreğine öteledik. Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son projemiz Elite Concept’teki konutların ve ticari ünitelerin satışlarını tamamladıktan sonra İstanbul Anadolu yakasının iki farklı lokasyonunda yine konut ve ticari ünitelerin bir arada olduğu yeni projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Geleceğin akıllı şehirleri için akıllı binalar tasarlıyoruz”

Sürdürülebilir bir gelecek için akıllı şehirlere yatırım yapmak gerektiğini belirten Nimetullah Kaya, “Şehirleşmenin hızla artması teknolojik ve çevre dostu projelere olan ihtiyacı da bir o kadar artırıyor. Enerji kaynakları giderek azalırken enerji ihtiyacının da hızla arttığı bu dönemde verimlilik ve tasarruf kritik öneme sahip. Biz de bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz projelerimizde gri su arıtma sistemi ile banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularını arıtıyoruz. Bu sayede tüm peyzaj alanlarının sulama çalışmaları ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı karşılanıyor. Projelerde ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı içinse güneş panellerimiz ile güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Tüm bu uygulama yöntemleri sayesinde hem çevreyi koruyor hem de tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen akıllı ev konseptlerimizle insanların hayatını kolaylaştırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Pandemi ile birlikte tüketicilerin konut tercihleri değişti

Gayrimenkul sektöründe son 30 yıl içerisinde üretim ve verimlilik açısından güzel bir dönem yaşadıklarını söyleyen Kaya, “Pandemiyle birlikte çalışma hayatının evlere doğru kayması, şirketlerin pek çoğunun ağırlıklı olarak evden çalışma düzenini kalıcı hale getirmesi, eğitimin online platformlara taşınması, insanların evlerinde daha fazla zaman geçirme ihtiyacı gibi yeni normalin getirdiği değişimlerin etkisiyle tüketicilerin konut tercihlerinde de değişiklikler yaşanmaya başladı. Yakın gelecekte bu değişimlerin daha hızlı bir şekilde, daha geniş kitlelerde etkisini göstereceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde konut sektöründe az katlı binalar, balkonlu daireler, yeşil alanı ve park yerleri kullanışlı olan projeler tercih nedeni olacak. Gayrimenkul sektörü 30 yıl önceki geniş daireli, balkonlu, yeşil alanların olduğu konsepte geri dönüş yaşıyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.