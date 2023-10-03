Sosyal Medya Kullanıcılarına LC Waikiki’den Kazanç Fırsatı

LC Waikiki, bu proje kapsamında Türkiye’nin ilk Nano Influencer Akademisi’ni hayata geçirdi. Temmuz ayında ilk dönemine start veren 6 haftalık sertifikalı eğitim, LC Waikiki ile birlikte büyüyen ve bu alanda kariyer yapmak isteyen 100’den fazla influencer’ın serüvenine destek olarak yeni bir istihdam alanı yarattı.

Türkiye'nin lider moda markası LC Waikiki, "Bizim Influencer'ımız Sensin!" projesi ile sosyal medya kullanıcılarının aile bütçesine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında yapılan iş birlikleri ile LC Waikiki, katılımcılara sosyal medya etkileşimlerini kazanca çevirme fırsatı sunuyor.

"Bizim Influencerımız Sensin!" projesine kabul edilen “nano influencer”lar*, kendi kombinlerini ürettikleri özgün paylaşımlarıyla sadece satışlardan kazanç sağlamakla kalmıyor aynı zamanda aylık görevler doğrultusunda oluşturdukları içeriklerle de hediye çeki elde edebiliyorlar.

Ömer Barbaros Yiş: “E-ticaret alanında hem teknolojiye hem pazarlama modeli trendlerine öncülük ediyoruz”

LC Waikiki e-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, projeyi şu sözlerle değerlendiriyor:

“Dijital dünya, e-ticaretin farklı boyutlarına sınırsız bir alan açıyor. LC Waikiki olarak bizim sektörümüzde bu alanda üstlendiğimiz rol, teknolojide olduğu gibi pazarlama modeli anlamında da trendlere öncülük etmek. Bu anlamda e-ticaretin geleceğine yön vereceğini düşündüğümüz alanlara yatırım yapmak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Bizim için verdikleri geri bildirimlerle ürünlerimizi geliştirmemize katkıda bulunan ve bu ürünlerimizi en iyi kombinleyenler müşterilerimiz. Biz de bu iç görümüzden yola çıkarak müşterilerimiz neden bizim influencer’ımız olmasın dedik ve “Bizim influencer’ımız Sensin” projemizi hayata geçirdik. 10 ay gibi kısa bir sürede 46.000’den fazla başvuru aldık ve 6672 nano influencer ile özel iş birlikleri kurma fırsatı yakaladık. Bu projede üretilen içerikler üzerinden elde ettiğimiz satışların tutarı şimdiden 1,5 milyon TL’yi aştı ve iş ortağımız olarak gördüğümüz influencer’lara da 150 bin TL’nin üzerinde kazanç sağladık.”

“Türkiye’nin İlk Nano Influencer Akademisi’ni hayata geçirdik.”

Ömer Barbaros Yiş, projenin değerinin sadece sayılarla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizim Influencer'ımız Sensin! projesi, LC Waikiki olarak bizimle birlikte büyümek isteyen herkesi desteklemeyi amaçlayan bir adım. Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi ve bu platformlar üzerinden yapılan paylaşımların artık bir kazanca dönüşmesi önemli bir fırsat. Her bir influencer'ın özel hikayesi ve etkisiyle projemizi daha da büyütüyoruz. Türkiye’nin ilk Nano Influencer Akademisi’ni oluşturarak 6 haftalık sertifikalı bir eğitim programı başlattık ve ilk aşamada 100’den fazla infuencer’ın serüvenine destek olduk. Instagram pazarlama tekniklerinden hedef kitle analizine kadar geniş bir yelpazede eğitimler veren Akademi’miz, önümüzdeki dönemde de bu eğitimlere devam edecek. Bu sayede kariyerini influencer olarak sürdürmek isteyenler için yeni bir istihdam alanı yaratıyoruz.”

LC Waikiki Influencer’ı olmak için…

LC Waikiki’nin “Bizim Influencer’ımız Sensin!” projesi, yeni nano influencer’ların katılımına açık. Projede yer alarak sosyal medyayı kazanca dönüştürmek isteyen tüm bireysel kullanıcılar www.lcwaikiki. com/tr-TR/TR/lp/bizim- influencerimiz-sensin-1 adresinden başvuru yaparak sisteme kaydolabiliyor. Ön koşul olarak Instagram, Youtube, Facebook, Tik Tok, Twitch, Telegram veya Twitter hesaplarından birinde 500’ün üzerinde takipçiye sahip olmak ve hem takipçilerin hem de etkileşimlerin organik yollarla edinilmiş olması gerekiyor.

LC Waikiki, "Bizim Influencer'ımız Sensin!" projesi ile sosyal medya kullanıcılarını kazançlı birer influencer'a dönüştürerek, onların büyümelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edecek.

*Nano Influencer nedir?

Son yıllarda popülerlik kazanan yeni bir influencer pazarlama modelidir. 10 bin ve üzeri takipçili ‘mikro influencer’lardan daha küçük takipçi kitlelerine sahip olmalarına rağmen nano influencer’lar daha niş bir kitleye hitap edebilir veya daha fazla etkileşim yaratabilirler. Nano influencer’lar takipçileriyle daha yakın bir ilişki kurabilirler, güvenilirlikleri daha yüksektir ve böylece ilgi alanında etkili bir şekilde etkileşim sağlayabilirler.