Soğuk zincir eksikliği dolayısıyla 950 milyon insana yetecek gıda israf oluyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 2 milyar artması beklenirken[1], artan nüfusun gıda ihtiyacı, sürdürülebilir soğuk zincir teknolojilerine acil olarak yatırım yapılması gerekliliğini gündeme getiriyor. Dünya genelinde üretilen gıdaların yüzde 13’ü soğuk zincirin, yani gıdayı doğru sıcaklıkta taşıma ve depolama eksikliği nedeniyle israf oluyor. Soğuk zincir teknoloji yatırımlarının olmaması sebebiyle israf olan gıda ile yılda 950 milyon insanın beslenebileceği düşünülüyor[2]. WWF’in açıkladığı verilere göre, gıda israfı bir ülke olsaydı, ABD ve Çin’den sonra en fazla karbon salınımına yol açan üçüncü ülke olacağı ve dünyadaki karbon salınımının yüzde 10’una yol açacağı tahmin ediliyor[3].

Diğer yandan, artan gıda üretimi ve soğuk zincir ihtiyacı, daha fazla karbon salınımı riskini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden, soğutma teknolojilerinin enerji ihtiyacını azaltmak ve enerji verimliliği yüksek sürdürülebilir soğuk zincir altyapıları oluşturmak için küresel olarak eyleme geçilmesi gerekiyor.

Soğuk zincirin büyük potansiyeli

Dünyadaki her üç muzdan biri Hindistan’da üretiliyor. Soğuk zincir, muzların tüketicilere ulaşana kadar doğru sıcaklıkta kalmasına imkan tanıyor. Danfoss, Hindistan’daki muz üreticileri ile sürdürülebilir soğuk zincir teknolojileri üzerinde çalışarak, muz israfının yaklaşık yüzde 20 azaltılmasına yardımcı oldu. Yerel çiftçiler ürünlerini ilk defa Avrupa’ya ihraç ederken gelirleri üç katına çıktı[4].

Ayrıca soğuk zincir risklerinin erken aşamalarda tespit edilerek israfın önlenmesi adına soğuk zincirin sıcaklık kontrolleri ve alarmlar gibi dijital izleme teknolojileriyle desteklenmesi, optimum verimlilik adına önemli. Dijital izleme teknolojileri, soğuk zincir boyunca yolculuğun sorunsuz ilerlemesini sağlayarak gıda sevkiyatlarının takibine de yardımcı olabilir.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika İklimlendirme Çözümleri Kıdemli Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu; “İklim hedeflerimizi yakalayabilmek amacıyla gıda israfını önlemeli, taşımacılıktan kaynaklanan karbon salınımını kontrol altına almalıyız. Dünya genelinde soğuk zincir teknolojilerini araştırmaya yönelik yatırımlarımızı artırarak, soğuk zincir teknolojilerimizi modernize etmeliyiz. Bu anlamda karar verici ve uygulayıcı kurumlara büyük bir görev düşüyor. Yüksek enerji verimliliği sağlayan teknolojinin kullanımının yaygınlaşması için finansal teşvikler sağlamalı ve karar vermeyi daha etkili hale getirmek için soğuk zincir süreçlerinin dijital olarak izlenmesini hızlandırmalıyız” dedi.