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“SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY”DEN A101’E ALTIN ÖDÜL

A101 Marketleri; yürüttüğü kapsamlı, planlı ve etkili sosyal medya projeleri sayesinde Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle gerçekleşen “Social Media Awards Turkey” Ödüleri’nde “Zincir Marketler” kategorisinde altın ödül sahibi oldu.

“SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY”DEN A101’E ALTIN ÖDÜL

Zincir Marketler Kategorisinde, 2018 yılında aldığı bronz madalyayı 2019 yılında gümüşe yükselten A101, 2020 yılında listenin tepesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ve Deloitte uzmanlığıyla gerçekleşen Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya yarışması“Social Media Awards Turkey başarıyı hem rakamsal verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriyor.

Yarışma; JÜRİ ÖDÜLLERİ ve VERİ ÖDÜLLERİ olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Jüri Ödülleri için kurumlar başvuru yapıyor; ancak Veri Ödülleri için başvuru gerekmiyor. Veriler SocialBrands’in 30’dan fazla algoritması temel alınarak değerlendiriliyor ve bu bölümün kazananları Deloitte Türkiye denetiminde tamamen veriye dayalı olarak belirleniyor.

Veri Ödülleri Bölümü altındaki Zincir Marketler alt kategorisinde altın madalya kazanan A101’in, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Cüneyt Şahin; “A101 olarak hepimizin hayatının merkezine oturan sosyal medyayı, sadece ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla değil; aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmek için de etkili bir şekilde kullanıyoruz. Sosyal mecraları tek taraflı iletişim yapılan platformlar olarak değil; müşterilerimizi duyacağımız interaktif birer iletişim kanalı olarak kullanmamızın takdir edilmesi ve bize bu anlamlı ödülü kazandırmış olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

A101’in dünyanın önde gelen veri, iç görü ve danışmanlık şirketi olan Kantar Media tarafından yapılan sosyal medya reklam değerlemesinde Haziran ayının lideri olduklarını belirten Cüneyt Şahin, A101’in aynı zamanda 8,4 milyonu aşan instagram takipçi sayısı ile dünyanın en çok takip edilen marketi olduğunu da belirtti.

Anahtar Kelimeler:
SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEYA101
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