Smart Güneş Teknolojileri, güneşten aldığı ilhamla sektörün “aranan elemanlarını” yetiştiriyor

Güneş enerjisi sektörünün geleceğe yön veren teknolojilerini Türkiye’ye taşıyan Smart Güneş Teknolojileri, Gebze fabrikasının kurulu olduğu Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ile geleceğin tercih edilen yeşil çalışanlarını yetiştirmek üzere iş birliği gerçekleştirdi.

Smart Güneş Teknolojileri, 1800 öğrencisine bilişim, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, yenilenebilir enerji, makine ve motorlu araçlar teknolojileri programları konularında eğitim veren okulda iş birliği kapsamında ilk olarak “Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Atölyesi” kuracak. İlk olarak öğrencilerin üzerinde deney yapabileceği, testler geliştirebileceği güneş enerji santrali bileşenleri sağlamaya başlayan Smart Güneş Teknolojileri, süreç içerisinde atölye içeriğine güneş enerji ölçüm istasyonundan yeni teknoloji güneş panellerine ve işletme izleme programına kadar farklı uygulamaları da dahil edecek. İş birliğinin ve atölyenin duyurusunun yapıldığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ve Smart Atölye açılışına Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hakan Akkoç katıldı.

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Akkoç, iş birliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Smart Güneş Teknolojileri olarak sektörde nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için eğitime büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşımımızın da bir neticesi olarak, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ile geleceğin yeşil enerji uzmanlarını yetiştirmek için bir iş birliği protokolü imzaladık. Kolejin ‘Yenilenebilir Enerji Teknolojileri’ bölümünde eğitim gören gençlerin, ‘ara eleman’ değil, ‘aranan eleman’ olarak sektöre kazandırılmasını hedefliyoruz. İş birliğimiz kapsamında sadece öğrencilere değil öğretmenlere de katkı sağlamak istiyoruz. Bu yüzden Smart Akademi programımızı da okulumuzda eğitimcilerle buluşturacağız.”

Hem öğrencilere hem de öğretmenlere katkı sağlanacak

İş birliği ile birlikte 2022-2023 eğitim ve öğrenim döneminden itibaren Smart Akademi ile öğretmenlere de güncel mevzuat ve yeni teknoloji eğitimlerine başlanacak. Bu sayede, öğrenciler kadar eğitimcilerin de yenilenebilir enerji konusunu özümsemesine destek olunması hedefleniyor.

Atölye kapsamındaysa 9. sınıftan mezuniyete kadar şirket ile iç içe olacak öğrenciler, seçmiş oldukları mesleklerle ilgili gelecekte onları nasıl bir iş hayatının beklediğini deneyimleme fırsatı yakalayacaklar. Smart Güneş Teknolojileri için kaliteli işgücü yetiştirecek program, öğrenciler için de alanlarıyla ilgili işe hızlı bir şekilde ulaşmanın özgüvenini yaşatarak çalışacağı işe ve sektöre yönelik de aidiyet duygusu geliştirmelerine katkıda bulunacak. Atölye ve akademinin yanı sıra Smart Güneş Teknolojileri, okul yetkilileri ile birlikte müfredat geliştirme çalışmaları, sınıflar ve firmalar arasında sosyal faaliyetler yapılması ve dört yıllık etkinlik takvimi oluşturulması için de çalışmalara başlamıştır.