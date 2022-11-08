Son Dakika

Smart Güneş Teknolojileri, 2023 yılında toplamda 1.2 Milyar TL’lik yatırıma imza atacak

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, 2022 yılı 3.çeyek finansal sonuçlarını, 2023 yatırımlarını, gelecek planlarını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılı 9 aylık cirosu 1,18 milyar TL, ana ortaklık konsolide net dönem kârı 137,5 milyon TL ve FAVÖK 181,2 milyon TL’ye ulaşan Smart Güneş Teknolojileri, 2023 yılında 1.2 Milyar TL’lik yatırıma imza atarak üretim kapasitesini yüzde 100 oranında artırmayı planlıyor.

ŞİRKETLER 08.11.2022, 14:44
Smart Güneş Teknolojileri, 2023 yılında toplamda 1.2 Milyar TL’lik yatırıma imza atacak

Dünyanın geleceği için güneşten güç alan Smart Güneş Teknolojileri, yeşil bir gelecek hedefi ve yüksek kalite anlayışı ile ileri teknolojiye dayalı “değer” üreterek ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmaya etki etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Smart Güneş Teknolojileri, 2022 yılının 3. çeyrek döneminde gösterdiği performansla da pazardaki öncü konumunu sürdürmeyi başardı. 2022 yılı 9 aylık cirosu 1,18 milyar TL, ana ortaklık konsolide net dönem kârı 137,5 milyon TL ve FAVÖK 181,2 milyon şeklinde gerçekleşti. 2017 yılında Gebze’de kurduğu 23.410 m2 üretim alanı ve 1.200 MW FV panel üretim kapasiteli ve 2022’de Dilovası’nda 10 bin metrekare işyeri, fabrika binası alanı ve 500 MW FV panel üretim kapasiteli güneş paneli üretim tesislerine bir yenisini daha eklemek için hazırlıklara başladı. İzmir Aliağa’da hücre teknolojisi geliştirmek için inşaata başlayan ve bu konuda devletten proje bazlı teşvik almayı başaran Smart Güneş Teknolojileri, ilk panel tesisinin açılışını 600 MW olarak beklenenden önce 2023 Ocak ayında yapmayı planlıyor. 

“Yatırımlarımızı, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisine yönlendiriyoruz”

2021 yılında maliyet avantajı elde ederek dikey entegrasyonunu güçlendirmek ve daha düşük emisyonlu üretim yapabilmek amacıyla hücre yatırımı kararı aldıklarını açıklayan Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yeni tesisle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Önümüzdeki dönem için yatırımlarımızı, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisine yönlendireceğiz. Kaynakların yerlileştirilmesi için atılan her adım ülke ekonomisinin cari açığını düşürmek için önemli bir katkı sağlıyor. Bu yerliliğin ana sanayi ile birlikte yan sanayiyi de geliştirmesi; istihdama katkı, teknolojiye katkı ve ülkenin stratejik ürün üreterek uluslararası piyasalarda elimizi güçlendirmesine katkı anlamına geliyor.

Panelin üretiminde kullanılan birçok malzeme artık Türkiye’de üretilmeye başladı. Güneş enerjisi sektörü mühendislik, kurulum hizmetleri ve teknolojisi ile çok büyük bir sektör ve fırsat. İnanıyorum ki Türkiye bu fırsatları değerlendirerek uluslararası pazardan çok daha büyük bir pay alacak.”

Smart Güneş Teknolojileri olarak güneşi sahiplendiklerini belirten Demirdağ, “Smart Güneş Teknolojileri olarak bugüne kadar 1700 MW’ye ulaşan FV panel üretim kapasitesi, 368,50 MWp tamamlanan proje kurulu gücümüz ile 500’den fazla projeyi hayata geçirdik.” dedi.

Yerli güneş paneli ve güneş paneli hücresi üretimi için geri sayım başladı

İzmir’in Aliağa şehrinde fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi inşa etmek üzere toplam yatırım tutarı I. Faz için 87 milyon dolar olarak belirlendi. Yapılacak olan yatırımlarla ilk aşamada en az 1200 MW Mono Perc hücre üretim ve en az 1200 MW Güneş Paneli üretim kapasitesine sahip olunması planlandı. Yatırımla ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Proje Bazlı Devlet Teşviği için ön başvuru yapıldı ve Bakanlık oluru alındı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile de İzmir Aliağa’da kurulacak tesis yatırımına 7 milyar 626 milyon Türk Lirası tutarında devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Proje ile birlikte 100 nitelikli personel olmak üzere 2 bin 335 kişinin istihdamı bekleniyor. Yatırım süresi sonunca üretilmesi planlanan fotovoltaik güneş paneli kapasitesi 2.048 MW/ Yıl olarak belirlendi. Smart Güneş Teknolojileri, devlet yardımı desteği kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

 

Smart Güneş Teknolojileri düşük karbonlu üretime yatırım yapıyor

Smart Güneş Teknolojileri olarak tüm süreçlerin optimum düzeyde verimlilikte yürümesi için üretimden kuruluma değer mühendisliği anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, tüm operasyonlarını sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarının bilinciyle şekillendirdiğini söyledi. Bu anlayışla 2021 ve 2022 yıllarında panel üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu I-REC sertifikası ile sıfırladığına değinen Demirdağ, güneş enerjisi sektöründe düşük karbonlu üretim yapmayı hedefleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışan sayılı global firmanın yer aldığı Ultra Low-Carbon Solar Alliance’a da üye olarak devler liginde yar almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. 

Smart Güneş Teknolojileri yatırımlarında hız kesmiyor

2022’de halka arz olan Smart Güneş Teknolojileri, arzdan elde ettiği güçlü kaynağı gelecek yatırımlarına ayırıyor. Modernizasyon yatırımları kapsamında panel üretim hatlarında, mühendislik ve projelendirme hizmeti verdiği anahtar teslim EPC projelerinde en güncel teknolojiyi takip ederek satın alımlar gerçekleştiren Smart Güneş Teknolojileri, elektrik tüketiminin mahsuplaştırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Güneş Paneli Üretim Tesisi’nin elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla, Smart Holding A.Ş.'ye ait Kahramanmaraş’ta 4662,9 kWp gücünde güneş enerji santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliği'ne sunulan P.T.D. Dosyası incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır. Ayrıca güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde en iyi teklifi vererek ihaleyi kazanan şirket, faaliyetleri içerisine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimini de katarak, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130-MWp 140 MWp güç aralığında santral kurulması planlamıştır. Santralin 2023 yılında inşaatına başlanıp hızla devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.

‘Biz bize güvenenlere kazandırmaktan yorulmayacağız’ 

 

Halka arz kanalıyla yatırımcılarına önemli düzeyde gelir sağlayan Smart Güneş Teknolojileri, çok kısa zamanda Borsa İstanbul’da en çok işlem gören 100 şirket arasına girmeyi başardı. “Mevduat faizleri düşünce yatırımcılar önce dövize ve altına daha sonra da hisse senetlerine yönelmeye başladılar. Enflasyonun ve dolarizasyonun çok yükseldiği şu dönemde, yatırımcılarımızın aslında borsada dövizden daha fazla kazanabildiğini gösterdik. Üretimini yaptığımız stratejik ürünler vesilesiyle aksine yurda döviz girişi de sağladığımız için, cari açığın kapanması için Smart olarak biz de destek katmış oluyoruz” diyen Demirdağ, 2025 yılında minimum 3.000 kişilik bir grup olarak bu yapıyı bugünden kurduklarını vurguladı.

#Smart Güneş Teknolojileri
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Kasım 2022
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4