Smart Güneş Teknolojileri, 2023 yılında toplamda 1.2 Milyar TL’lik yatırıma imza atacak

Dünyanın geleceği için güneşten güç alan Smart Güneş Teknolojileri, yeşil bir gelecek hedefi ve yüksek kalite anlayışı ile ileri teknolojiye dayalı “değer” üreterek ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak sürdürülebilir kalkınmaya etki etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren Smart Güneş Teknolojileri, 2022 yılının 3. çeyrek döneminde gösterdiği performansla da pazardaki öncü konumunu sürdürmeyi başardı. 2022 yılı 9 aylık cirosu 1,18 milyar TL, ana ortaklık konsolide net dönem kârı 137,5 milyon TL ve FAVÖK 181,2 milyon şeklinde gerçekleşti. 2017 yılında Gebze’de kurduğu 23.410 m2 üretim alanı ve 1.200 MW FV panel üretim kapasiteli ve 2022’de Dilovası’nda 10 bin metrekare işyeri, fabrika binası alanı ve 500 MW FV panel üretim kapasiteli güneş paneli üretim tesislerine bir yenisini daha eklemek için hazırlıklara başladı. İzmir Aliağa’da hücre teknolojisi geliştirmek için inşaata başlayan ve bu konuda devletten proje bazlı teşvik almayı başaran Smart Güneş Teknolojileri, ilk panel tesisinin açılışını 600 MW olarak beklenenden önce 2023 Ocak ayında yapmayı planlıyor.

“Yatırımlarımızı, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisine yönlendiriyoruz”

2021 yılında maliyet avantajı elde ederek dikey entegrasyonunu güçlendirmek ve daha düşük emisyonlu üretim yapabilmek amacıyla hücre yatırımı kararı aldıklarını açıklayan Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yeni tesisle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Önümüzdeki dönem için yatırımlarımızı, güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisine yönlendireceğiz. Kaynakların yerlileştirilmesi için atılan her adım ülke ekonomisinin cari açığını düşürmek için önemli bir katkı sağlıyor. Bu yerliliğin ana sanayi ile birlikte yan sanayiyi de geliştirmesi; istihdama katkı, teknolojiye katkı ve ülkenin stratejik ürün üreterek uluslararası piyasalarda elimizi güçlendirmesine katkı anlamına geliyor.

Panelin üretiminde kullanılan birçok malzeme artık Türkiye’de üretilmeye başladı. Güneş enerjisi sektörü mühendislik, kurulum hizmetleri ve teknolojisi ile çok büyük bir sektör ve fırsat. İnanıyorum ki Türkiye bu fırsatları değerlendirerek uluslararası pazardan çok daha büyük bir pay alacak.”

Smart Güneş Teknolojileri olarak güneşi sahiplendiklerini belirten Demirdağ, “Smart Güneş Teknolojileri olarak bugüne kadar 1700 MW’ye ulaşan FV panel üretim kapasitesi, 368,50 MWp tamamlanan proje kurulu gücümüz ile 500’den fazla projeyi hayata geçirdik.” dedi.

Yerli güneş paneli ve güneş paneli hücresi üretimi için geri sayım başladı

İzmir’in Aliağa şehrinde fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi inşa etmek üzere toplam yatırım tutarı I. Faz için 87 milyon dolar olarak belirlendi. Yapılacak olan yatırımlarla ilk aşamada en az 1200 MW Mono Perc hücre üretim ve en az 1200 MW Güneş Paneli üretim kapasitesine sahip olunması planlandı. Yatırımla ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Proje Bazlı Devlet Teşviği için ön başvuru yapıldı ve Bakanlık oluru alındı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile de İzmir Aliağa’da kurulacak tesis yatırımına 7 milyar 626 milyon Türk Lirası tutarında devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı. Proje ile birlikte 100 nitelikli personel olmak üzere 2 bin 335 kişinin istihdamı bekleniyor. Yatırım süresi sonunca üretilmesi planlanan fotovoltaik güneş paneli kapasitesi 2.048 MW/ Yıl olarak belirlendi. Smart Güneş Teknolojileri, devlet yardımı desteği kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

Smart Güneş Teknolojileri düşük karbonlu üretime yatırım yapıyor

Smart Güneş Teknolojileri olarak tüm süreçlerin optimum düzeyde verimlilikte yürümesi için üretimden kuruluma değer mühendisliği anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, tüm operasyonlarını sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarının bilinciyle şekillendirdiğini söyledi. Bu anlayışla 2021 ve 2022 yıllarında panel üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu I-REC sertifikası ile sıfırladığına değinen Demirdağ, güneş enerjisi sektöründe düşük karbonlu üretim yapmayı hedefleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışan sayılı global firmanın yer aldığı Ultra Low-Carbon Solar Alliance’a da üye olarak devler liginde yar almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Smart Güneş Teknolojileri yatırımlarında hız kesmiyor

2022’de halka arz olan Smart Güneş Teknolojileri, arzdan elde ettiği güçlü kaynağı gelecek yatırımlarına ayırıyor. Modernizasyon yatırımları kapsamında panel üretim hatlarında, mühendislik ve projelendirme hizmeti verdiği anahtar teslim EPC projelerinde en güncel teknolojiyi takip ederek satın alımlar gerçekleştiren Smart Güneş Teknolojileri, elektrik tüketiminin mahsuplaştırılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Güneş Paneli Üretim Tesisi’nin elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla, Smart Holding A.Ş.'ye ait Kahramanmaraş’ta 4662,9 kWp gücünde güneş enerji santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliği'ne sunulan P.T.D. Dosyası incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır. Ayrıca güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde en iyi teklifi vererek ihaleyi kazanan şirket, faaliyetleri içerisine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimini de katarak, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130-MWp 140 MWp güç aralığında santral kurulması planlamıştır. Santralin 2023 yılında inşaatına başlanıp hızla devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.

‘Biz bize güvenenlere kazandırmaktan yorulmayacağız’

Halka arz kanalıyla yatırımcılarına önemli düzeyde gelir sağlayan Smart Güneş Teknolojileri, çok kısa zamanda Borsa İstanbul’da en çok işlem gören 100 şirket arasına girmeyi başardı. “Mevduat faizleri düşünce yatırımcılar önce dövize ve altına daha sonra da hisse senetlerine yönelmeye başladılar. Enflasyonun ve dolarizasyonun çok yükseldiği şu dönemde, yatırımcılarımızın aslında borsada dövizden daha fazla kazanabildiğini gösterdik. Üretimini yaptığımız stratejik ürünler vesilesiyle aksine yurda döviz girişi de sağladığımız için, cari açığın kapanması için Smart olarak biz de destek katmış oluyoruz” diyen Demirdağ, 2025 yılında minimum 3.000 kişilik bir grup olarak bu yapıyı bugünden kurduklarını vurguladı.