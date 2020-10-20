SİYAHIN ASALETİ VALERON İLE YATAK ODALARINI SARIYOR!

Yaşam alanlarını özel kılan seçilen tasarımlar, renkler ve kişisel dokunuşlardır… Mekanlara birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Valeron, şık duruşu, zarif görünümü ve üstün kaliteyi bir arada sunuyor.Yeni sezon koleksiyonuyla yatak odalarına özel eşsiz tasarımlar sunan Valeron, Lillis Nevresim Takımı ile siyahın asaletini özel çiçek desenleriyle tamamlıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yatak odasını mevsime uygun dekore etmek isteyenlere özel Valeron, saten kumaşı ve kaliteli dokusuyla konforlu bir uyku ortamı da sağlıyor.