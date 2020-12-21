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Şişecam, “Dünya Mimarlık Haftası”nda Hindistan’a düzcam ürünlerini anlattı

Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi Şişecam, “Dünya Mimarlık Haftası” kapsamında Architect and Interiors India’nın düzenlediği “Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği” webinarına katıldı.

Şişecam, “Dünya Mimarlık Haftası”nda Hindistan’a düzcam ürünlerini anlattı

Avrupa'nın en büyük düzcam üreticisi olan Şişecam, Architect and Interiors India’nın “Dünya Mimarlık Haftası” kapsamında düzenlediği  “Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği” adlı webinarına katıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen webinarda mimarlar, tasarımcılar ve yapı sektörünün önde gelen temsilcileri “tasarımın geleceği”, “teknolojik gelişmeler” ve “Hindistan’da mimarlığın geleceği” gibi konuları tartıştı. “Yeni Bir Dünya için Tasarım” başlıklı seminerde Şişecam seminer kapsamında  mimarlık için yarattığı değer ve referans projelerini  sundu. Şişecam’dan webinara konuşmacı olarak  Mimari Camlar Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu katıldı.

Webinarda, Hindistan’ın önde gelen mimarları tarafından  "Gelenek ve bağlamı geliştirme ile dengelemek", "Meslek bugün bir dönüm noktasında mı duruyor? “Sorumlu, kalıcı ve sürdürülebilir bir miras yaratmanın en iyi yolu nedir?”," Tasarımın geleceğini etkileyen teknolojik gelişmeleri, artan farkındalık düzeylerini ve değişen algıları nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki 10 yıl Hindistan'da mimarlığın nerede olacağını düşünüyorsunuz? " gibi başlıklar ele alındı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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