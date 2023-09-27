Şirketler Rekabet İçin Dijital Dönüşüme Yatırım Yapıyor

Dijital pazarlama ve iletişim süreçlerinin doğru stratejilerle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan

Nergizal, yanlış atılan bir adımın kazançtan çok kayba neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

85 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 71 milyon kişiyle nüfusun yüzde 83'üne denk geldiğini belirten Ogün Nergizal, ülkemizin dijital pazarlama ve sosyal mecraların kullanımı açısından dünyada en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti

2024 yılı sonunda dijital pazarlamaya ayrılan kaynakların tüm dünyada 1 trilyon dolar olmasının ön görüldüğünü kaydeden Nergizal şu bilgileri verdi: “ Yapılan araştırmalara göre 2021 yılında dijital pazarlama harcamaları 522,5 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlarda Google ve Facebook ilk iki sırayı paylaştı. D ünya çapındaki b u reklam harcamalarının, 2024 yılı sonunda yüzde yüzün üstünde bir artışla 1 trilyon doları geçebileceği belirtiliyor. Bu nedenle günümüzün rekabetçi ortamında ayakta kalmak isteyen şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor”

FARKLI MECRALARIN BİR ARADA KULLANILMASI ÖNEMLİ

Dijital pazarlamanın farklı yaş grubundaki insanların tümünü kapsamadığına dikkat çeken Ogün Nergizal, bu nedenle farklı mecraların da kullanıldığı daha kapsayıcı ve bütünleşik bir medya planlaması gerektiğini vurguladı.

Belli bir yaş grubu üzerindeki potansiyel müşterilerin hala gazete, radyo ve televizyon gibi iletişim kanallarını tercih ettiğini dile getiren Nergizal, “Tanıtım ve pazarlama aslında bir takım oyunu yönetmek gibi. Çünkü her mecranın iletişim yöntemi ve ulaştığı hedef kitle farklı. Artık iş hayatında olan ve satın alma gücü bulunan Z kuşağı ağırlıklı olarak Tik Tok'u ve benzerlerini takip ederken, belli bir yaş grubunun üstündeki insanlar ise hala geleneksel medya mecralarını kullanıyor. Günümüzün yıldızı dijital reklamlar olmasına rağmen, aslında hala daha kapsayıcı bir medya planlama gerekiyor. Artık sadece sosyal medya, sadece billboard, sadece televizyon reklamları çok yetersiz kalıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAZILIM KULLANIYORUZ

2017 yılından beri yerli ve yabancı birçok firmanın pazarlama süreçlerini yönettiklerini ifade eden Ogün Nergizal, İzmirli bir firma olarak yapay zeka destekli yazılımlarıyla özellikle yabancı firmalara veya yurtdışı bağlantılı Türk firmalarına hizmet verdiklerini kaydetti.

Deneyimli bir ekip olarak, bütünleşik pazarlama süreçlerinde marka beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yapay zeka destekli bir yazılım kullandıkları bilgisini veren Nera Pazarlama Ajansı Kurucusu Ogün Nergizal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen kendi geliştirdiğimiz ve Nera App adını verdiğimiz bu yazılım insan kaynağının ve marka bütçelerinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Markanın hangi mecrada, nasıl bir pazarlama süreci yönetmesi gerektiğini bu sayede daha doğru şekilde belirleyebiliyoruz. Yazılımın bize sunduğu veriler ve yıllardır elde ettiğimiz deneyimlerin ışığında hem doğru pazarlamayı hem de firmaların nerede ve hangi ürünle yatırım yapabilecekleri konusunda bir yol haritası çıkarıyoruz”