Sınır Tanımayan Esneklik ve Yüksek Performans Unlimited 7’de Bir Arada

Katlanabilen borusuyla Unlimited serisinin en esnek üyesi olan Unlimited 7 Kablosuz Dikey Süpürge, alçak mobilyaların altına ve zorlu alanlara zahmetsizce ulaşıp derinlemesine temizlik sağlıyor. Karanlık ortamlardaki tozları görebilmeniz için tasarlanan yeni LED ışıklı AllFloor DynamicPower başlığı ise tozların %99,9’dan* daha fazlasının temizlenmesini sağlıyor.

Unlimited 7 Kablosuz Dikey Süpürge, 3,0 Ah Power Bosch bataryasıyla %33** daha fazla çalışma süresi sunuyor. Üstelik değiştirilebilir bataryası sayesinde dilendiğinde ekstra batarya kullanarak çalışma süresi daha da artırabiliyor. Pratik başlık çıkartma özelliğiyle eğilmenize gerek kalmadan ayağınızla aksesuar değişimi yapılabiliyor. Bosch Unlimited 7 Kablosuz Dikey Süpürge, gövdesi çıkarıldığında herhangi bir yere dayanmasına gerek kalmadan dikey duruş özelliğiyle kendi başına ayakta durabiliyor.

Işıklı klavye başlığı, XXL döşeme başlığı, dar aralık ucu, ikisi bir arada mobilya ve döşeme başlığı, uzun esnek dar aralık ucu, döşeme başlığı, duvar askısı ve şarj istasyonu gibi çok farklı ihtiyaca çözüm sunan özel ve çeşitli aksesuarlarıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Unlimited 7 Kablosuz Dikey Süpürge’nin %31 daha hızlı ve %21 daha hafif olan yeni TurboSpin motoru, dakikada tam 66.000 devir yaparak mükemmel temizlik performansı sunuyor. Bosch tarafından Almanya’da üretilen, yüksek kalite standartları ve dayanıklılık testlerinden geçen TurboSpin motor tam 10 yıl garantili***.

Evinizde ve hatta arabanızdaki tüm zorlu alanları sınır tanımayan esneklik ve yüksek performansla rahatça temizlemek için yeni Bosch Unlimited 7 Kablosuz Dikey Süpürge her an yanınızda.