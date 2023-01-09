Sigortam.net müşterilerinin sağlığını seyahatte de güvence altına alıyor

Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, kişiye özel sigorta danışmanı hizmetiyle fark yarattığı Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) hizmetlerine, ‘Seyahat Sağlık Sigortası’nı da dahil etti. Sigortam.net’ten ‘Seyahat Sağlık Sigortası’ yaptıranlar, yurt dışı seyahatlerinde sağlık sorunlarına karşı kendilerini koruma altına alıyor.

‘Seyahat Sağlık Sigortası’ kapsamında müşterileri için mini, standart ve kapsamlı olmak üzere farklı poliçe seçenekleri sunan Sigortam.net, Covid de dahil olmak üzere seyahatlerde yaşanabilecek birçok sağlık sorununa karşı güvence sunuyor.

Aynı zamanda vize başvurusu sırasında talep edilen seyahat sağlık sigortası için de Sigortam.net artık çözüm oluyor. Müşteriler, vize başvuruları için ihtiyaç duydukları ‘Seyahat Sağlık Sigortası’nı da Sigortam.net’ten kolaylıkla yaptırabiliyor.

Sağlık sigortalarında en net hizmeti sunuyoruz

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, müşterilerine sundukları ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sağlık oldukça önemli ve kişiye özel bir konu. Biz de Sigortam.net olarak sağlık konusuna özen önem veriyor ve bu alanda müşterilerimize kişiye özel sigorta danışmanlarımız aracılığıyla 7/24 en net hizmeti sunuyoruz. Şimdi bu hizmetlerimize seyahatlerde karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı güvence sağlayan ‘Seyahat Sağlık Sigortası’nı da ekledik. Seyahat ederken yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı farklı poliçe seçenekleriyle müşterilerimizin yanındayız. Aynı zamanda vize başvurusunda istenen seyahat sağlık sigortası hizmetini de kapsama aldık. Bu alandaki ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz; öncelikli olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak ve bu hedef doğrultusunda müşterilerimizi yeniliklerle buluşturmaya da devam ediyoruz.”