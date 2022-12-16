Siber suçlular yılbaşı yaklaşırken online alışverişi hedef alıyor

Kaspersky Digital Ödemeler Anketi’ne göre, Orta Doğu bölgesinde yaşayan katılımcıların %52'si online bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı. %49'u kişisel olarak taklit edilmiş web siteleriyle karşılaşırken, %48'i de sosyal mühendislik kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarla (kısa mesajlar veya aramalar yoluyla) karşı karşıya kaldı. İnsanlara, dijital ödeme yöntemlerine yönelik tehditlerin farkında olup olmadıkları sorulduğunda ise, yanıt verenlerin %87'si online dolandırıcılıklardan haberdar olduklarını bildirdi. Tüm bu rakamların yanında, Kaspersky çözümleri de yılın ilk yarısında, Orta Doğu kuruluşlarını hedef alan 1.233.293 finansal kimlik avı saldırısını engellemiş bulunuyor.

Kimlik avı (phishing) siber suçlular tarafından tüketicileri, kişisel verilerini ve kredi kartı bilgilerini teslim etmeye ikna etmek için kullanılan en popüler yöntem olmaya devam ediyor. Bu yöntemde en fazla, tüketicilere tatil promosyonları sunan popüler markalar yem olarak kullanılıyor ve böylece müşterilerin finansal verileri ve hesap bilgileri çalınabiliyor.

“Kimi ülkede yılbaşı tatili olarak kimi ülkede ise yılbaşının normal akışı odağında yaşanan içinde bulunduğumuz dönem, yılın siber suç aktivitelerinin arttığına tanık olduğumuz özel dönemlerinden birisi. Her eylem bir sonuç doğurduğu için, bu dönemde artan online aktivitelerimiz internette gizlenen siber suçluların dikkatini çekiyor. İnsanların heyecanını hiç vakit geçirmeden suistimal ediyorlar ve tüketicileri değerli verilerini paylaşmaya teşvik etmek için sahte web siteleri oluşturmak adına büyük çabalar harcıyorlar. Siber suçlular gerçek site ile aldatmaca olanı arasında ayrım yapmayı zorlaştırdığından, uyanık kalmak ve kişisel veya finansal bilgileri çevrimiçi paylaşırken her zaman dikkatli olmak en iyisidir.” diyor, Kaspersky’nin Teknik Uzmanlık Müdürü Emad Haffar.

Online alışverişler tehlikeli olmak zorunda değil. Siber suçların hedefi olmaktan korunmak için Kaspersky, aşağıdaki tavsiyelere uymanızı öneriyor.