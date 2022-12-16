Siber suçlular yılbaşı yaklaşırken online alışverişi hedef alıyor
Online alışveriş, kimi ülkede yılbaşı tatil sezonunda kimi ülkede yılbaşının normal akışında tüketiciler için “hayat kurtarıcı” haline geliyor. Online alışveriş, tüketicilerin trafikten, kalabalıklardan, mağazalardaki koşuşturmacalardan ve son dakika alışveriş telaşından uzak durmasına yardımcı oluyor. Diğer taraftan, online alışverişlerin sayısı arttıkça, kimlik avı dolandırıcılığı ile karşılaşma olasılığı da artıyor çünkü maalesef, yılbaşını çevreleyen onca heyecan içinde tüketiciler güvenliği geri plana atabiliyor.
Kaspersky Digital Ödemeler Anketi’ne göre, Orta Doğu bölgesinde yaşayan katılımcıların %52'si online bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı. %49'u kişisel olarak taklit edilmiş web siteleriyle karşılaşırken, %48'i de sosyal mühendislik kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarla (kısa mesajlar veya aramalar yoluyla) karşı karşıya kaldı. İnsanlara, dijital ödeme yöntemlerine yönelik tehditlerin farkında olup olmadıkları sorulduğunda ise, yanıt verenlerin %87'si online dolandırıcılıklardan haberdar olduklarını bildirdi. Tüm bu rakamların yanında, Kaspersky çözümleri de yılın ilk yarısında, Orta Doğu kuruluşlarını hedef alan 1.233.293 finansal kimlik avı saldırısını engellemiş bulunuyor.
Kimlik avı (phishing) siber suçlular tarafından tüketicileri, kişisel verilerini ve kredi kartı bilgilerini teslim etmeye ikna etmek için kullanılan en popüler yöntem olmaya devam ediyor. Bu yöntemde en fazla, tüketicilere tatil promosyonları sunan popüler markalar yem olarak kullanılıyor ve böylece müşterilerin finansal verileri ve hesap bilgileri çalınabiliyor.
“Kimi ülkede yılbaşı tatili olarak kimi ülkede ise yılbaşının normal akışı odağında yaşanan içinde bulunduğumuz dönem, yılın siber suç aktivitelerinin arttığına tanık olduğumuz özel dönemlerinden birisi. Her eylem bir sonuç doğurduğu için, bu dönemde artan online aktivitelerimiz internette gizlenen siber suçluların dikkatini çekiyor. İnsanların heyecanını hiç vakit geçirmeden suistimal ediyorlar ve tüketicileri değerli verilerini paylaşmaya teşvik etmek için sahte web siteleri oluşturmak adına büyük çabalar harcıyorlar. Siber suçlular gerçek site ile aldatmaca olanı arasında ayrım yapmayı zorlaştırdığından, uyanık kalmak ve kişisel veya finansal bilgileri çevrimiçi paylaşırken her zaman dikkatli olmak en iyisidir.” diyor, Kaspersky’nin Teknik Uzmanlık Müdürü Emad Haffar.
Online alışverişler tehlikeli olmak zorunda değil. Siber suçların hedefi olmaktan korunmak için Kaspersky, aşağıdaki tavsiyelere uymanızı öneriyor.
- Yalnızca resmi çevrimiçi pazarlarda alışveriş yapın ve web adreslerine dikkat edin.
- Alışveriş sitelerini e-postalardaki, sosyal medya mesajlarındaki ve sohbet odalarındaki bağlantılardan veya şüpheli sitelerdeki reklam afişlerine tıklayarak / dokunarak ziyaret etmekten kaçının.
- Alışveriş için halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının çünkü çoğu güvenli değildir ve ek güvenlik riski oluşturabilir.
- Online satın alımlar için ayrı bir kart (veya sanal kart) edinin ve üzerinde minimum miktarda limit/para bulundurun.
- Tarif edilmesi kolay şifreler oluşturmayın.
- Birden fazla internet sitesinde asla aynı şifreyi kullanmayın, çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelir. Kaspersky Password Manager gibi şifre yönetici uygulamalar, onları hatırlamanıza gerek kalmadan saldırılara karşı korumalı şifreler oluşturmanıza yardımcı olabilir.
- Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi kimlik avı (phishing) önleme teknolojilerine sahip bir güvenlik çözümü kullanın.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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