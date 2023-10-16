Siber dayanıklılığı artıracak 8 öneri

Her yıl Ekim ayında kutlanan ‘Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ tüm kullanıcılar açısından siber güvenlik önlemlerini gözden geçirmeleri için bir olanak tanıyor. Güçlü ve benzersiz şifre ve parolaları tercih etmek, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmak, kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmak ve siber suçluların bilinen güvenlik açıklarından yararlanmasını engellemesini sağlamak için cihazlardaki yazılımı güncellemek ilk akla gelen önlemler arasında yer alıyor.

Bunlara ek olarak küçük bir işletme sahibi, kişisel kullanıcı veya bir aile bireyi olarak yapılabilecek bazı temel hazırlık adımları da var:

Düzenli olarak verilerinizi yedekleyin: Saldırı veya donanım arızası durumunda veri kaybını önlemek için düzenli veri yedeklemesinin önemini vurgulayın. Mümkünse hem yerel hem de bulut tabanlı yedeklemeleri kullanın ve bu yedeklemeleri düzenli olarak test edin.

Çalışma arkadaşlarınızı ve aile üyelerini eğitin: Bu, fark ettiğiniz iyi hazırlanmış bir kimlik avı e-postasından bahsetmek kadar basit bir şey olsa bile, onları en son tehditlerden haberdar edin. Ve bir olay karşısında nasıl tepki vereceklerini bildiklerinden emin olun.

Bir olay tepki planı hazırlayın: Plan, bir siber güvenlik saldırısına nasıl müdahale edileceğini, kiminle iletişime geçileceğini ve bir saldırıyı hafifletmek ve saldırıdan kurtulmak için yapılması gerekenleri özetlemelidir.

Haberdar olun: Haber uygulamalarındaki siber güvenlik haber kategorisini en az haftada bir kez kontrol edin. Bu kaynaklardan elde edeceğiniz en önemli bilgi, cihazlara ne zaman yama yapmak gerektiğini bilmektir. Siber güvenlik sektörü, yazılımın güncellenmesine acil ihtiyaç olduğunda sıklıkla içerik yayınlar.

Şüpheli hareketler hakkında tartışın: Herkesi şüpheli hareketler veya güvenlik olaylarını tartışmaya teşvik edin. Bunu aile içinde veya küçük bir işletmede de benimsemek, gizlenen küçük bir olayın büyük bir soruna dönüşmesini önler.

Ardınızda bir cihaz bırakmayın: Tüm cihazların evinizde ya da iş yerinizde nerede olduğunu bilmek, onları güncel tutmanıza yardımcı olacaktır.

Hesapları ve erişimi sık sık izleyin: Abone olduğunuz bir hizmeti kullanan bir cihazdan yapılan herhangi bir bağlantı da araştırılmalıdır; bu, parolanızın ve kişisel bilgilerinizin ihlal edildiği anlamına gelebilir.

Tüm finansal hesaplar, telefon operatörleri, internet servis sağlayıcısı ve benzeri kişilerin iletişim bilgilerini (fiziksel olarak) elinizin altında bulundurun. Bir olay meydana gelirse, kartların bloke edilmesi, SIM kartların devre dışı bırakılması veya daha fazla kötüye kullanımın önlenmesi amacıyla bu şirketlerden bazılarıyla iletişime geçmeniz gerekebilir.