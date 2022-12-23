SEVDİKLERİNİZİ YENİ YILDA iROBOT’UN İNOVATİF ÜRÜNLERİYLE MUTLU EDİN

Üstün kalitesi ve yüksek performansıyla dünya genelinde 40 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Amerikan robot süpürge markası iRobot, 19-31 Aralık tarihleri arasında yeni yıla özel kampanyası ile sizi ve sevdiklerinizi mutlu etmek için benzersiz seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında Roomba akıllı robot süpürge ve Braava akıllı robot paspas modelleri iRobot web sitesindeki kodlar ile sepette indirimli olarak sunuluyor.

Teknolojinin yaşamımızda daha fazla yer alması ve değişen temizlik anlayışıyla birlikte artık kullanıcılar derinlemesine temizliğin yanı sıra, kişiselleştirilebilir uygulamalar ve pratik kullanımlar istiyor. Temizliğe dair tüm bu beklentileri karşılayan ve evlerde kusursuz temizlik ile konforu bir araya getiren iRobot, yeni yılda da kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

iRobot Roomba robot süpürge, yüksek çekim gücü ve çift kauçuk fırça sistemi sayesinde üstün temizlik performansı sunuyor. Ayrıca akıllı navigasyon sistemi ile dilediğiniz odaya yönlendirilebiliyor. Uygulama üzerinden haftalık temizlik programı oluşturulabildiği gibi, isteğinize göre “Evden ayrıldığımda temizle” özelliği sayesinde siz evden çıktıktan sonra temizliği başlatıp, siz döndüğünüzde ise bitiriyor.

İndirimli Fiyatlar Web Sitesinde

20 yıl önce Roomba robot süpürge lansmanı ile ev tipi robot süpürge kategorisini kuran, bu alanda kalitenin ve ilklerin öncüsü olan iRobot, yeni yıla sayılı günler kala sevdiklerini mutlu etmek, onları zahmetsiz ve derinlemesine temizlikle tanıştırmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Devamlı öğrenerek kullanıcıların evlerine uyum sağlayan modeller geliştiren iRobot, yeni yıla özel olarak 19-31 Aralık tarihleri arasında indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında Roomba akıllı robot süpürge ve Braava robot paspas ürünlerine iRobot web sitesinde belirtilen kodlarla sepette %15’e varan oranlarda indirim uygulanıyor. Robot süpürge teknolojisi ile temizlik alışkanlıklarını değiştiren iRobot’un farklı özellik ve fiyat seçenekleri sunan zengin ürün portföyüne www.irobot.com.tr internet mağazası üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Yeni Teknolojilere Adaptasyon Hızı Yüksek

iRobot’un kategorinin kurucusu olarak, öncelikle üstün kaliteye ve inovasyona önem veren bir marka olduğunu söyleyen iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, robot süpürgelerin kullanıcıya sağladığı konfor ve rahatlığa paralel olarak, önümüzdeki yıl çok daha fazla haneye gireceğini öngördüklerini söyledi. Türkiye’deki tüketicilerin yeni teknolojilere adaptasyon hızının çok yüksek olduğunu, bu nedenle de Türkiye’nin genel olarak süpürge satışında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirten Köse, “iRobot olarak 2023 yılında da robot süpürge alanındaki en son teknolojileri Türk

tüketicileri ile buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda yeni yıla özel hazırladığımız cazip kampanyalarımızla da daha fazla kullanıcıyla buluşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.