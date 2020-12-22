Sessiz Çalışma Ortamı İhtiyacı Arttı

Dünyaca farklı bir hayatı deneyimlediğimiz 2020 yılının çok büyük bir bölümünü evde geçirdik. Peki evde olduğumuz süre boyunca neler yaptık? Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, yıl boyunca hizmet alanların oluşturduğu talepleri değerlendirerek evde kaldığımız süre içinde tüketici davranışlarının nasıl değiştiğini ortaya koydu.

Evden çalışma ve online eğitim için yeni sessiz ortamlar yarattık

Mart ayından itibaren çalışan kesimin pek çoğu evden çalışmaya, okullar online eğitime geçmeye başladı. Böylece özellikle kalabalık haneler için evde kişilere özel sessiz çalışma alanı yaratma, depolama çözümlerini arttırma ihtiyacı birincil ihtiyaç hale geldi. Armut.com üzerinden alınan oda kapısı taktırma talepleri önce yıla oranla %168 büyürken, ses yalıtım talepleri yine 2019 yılına göre %128’lik bir artış gösterdi.

Evden çalışan ve eğitim gören kişi sayısı artınca evde kullanılan elektronik eşyalar da çabuk bozuldu! Armut üzerinden oluşturulan hizmet taleplerinde; televizyon tamirinde bir önceki yıla göre %121, laptop ve bilgisayar tamirinde ise %240 oranında artış görüldü. Evde kullanılan internete olan ihtiyaç artınca, ADSL modem kurulumu talepleri geçtiğimiz yıla kıyasla %350 artış gösterdi. Ne var ne yok tamir ettirdik!

İlgili dönemde evde kullandıkları mobilya ve eşyaları tamir etmeye veya değiştirmeye yönelen kullanıcıların oluşturduğu talep doğrultusunda bu yıl mobilya tamiri taleplerinde %122 oranında bir artış söz konusu oldu. Evde kaldığımız süre boyunca mutfakta bol bol kek ve börek yapan kullanıcıların bozulan fırınları bu sene en çok tamir edilen eşyalardan biri haline geldi.