Serez Dondurmacısı’ndan Belçika çikolatalı profiterol şöleni

Üretim tesisinde özenle hazırladığı yüzde yüz katkısız profiterollerinde yoğun krema ve Belçika çikolatası kullanan Serez Dondurmacısı, bu taçlandırılmış lezzeti tüketicilerin beğenisine sunuyor. Taze üretilen profiterollere hem şubelerden hem de GetirYemek ve Yemeksepeti uygulamasından online olarak da erişilebiliyor.

Özgün tatları ve kendine has reçeteleri ile dikkat çeken gurme lezzetlerin adresi Serez Dondurmacısı, kış menüsünde yer alan, özel krema ve Belçika çikolatasıyla hazırladığı profiterolleri ile adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. Yüzde yüz katkısız ve gerçek profiterolleri deneyimleyenler bu tadın müdavimi oluyor.

İçerisinde dopdolu özel krema içeren Serez Dondurmacısı’nın taze profiterolleri, şubelerin yanı sıra online satışta yarım kiloluk paket veya birer porsiyonluk kavanoz alternatifiyle satışa sunuluyor.

Doğru dondurmanın ve gurme lezzetlerin adresi Serez Dondurmacısı’na İstanbul’da Kartal, Maltepe, Bostancı, Acıbadem, Kozyatağı, Ataşehir ve Bakırköy şubelerinin yanı sıra GetirYemek ve Yemeksepeti uygulamasından ulaşabilirsiniz.