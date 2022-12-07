SEPHORA’DAN YENİ YILA RENKLİ KUTLAMA!

‘Hayallerinin Gücüne İnan’ mottosuyla yeni yılı karşılayan Sephora, güzellik tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem ambiyansında yeni yıla özel düzenlenen davette Sephora Collection ve Sephora çatısı altındaki dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları tanıtıldı.

Bu özel etkinliğin ev sahipliğini ise Sephora Türkiye CMO’su Ayça Kaya üstlenirken davete; iş, cemiyet ve sanat hayatından Leyla Alaton, Buket Taşdelen, İrem Helvacıoğlu, Tülin Şahin, Arzu Savgı, Işıl Reçber, Begüm Karamahmutoğlu, Daphne Behar, Hayal Köseoğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Ebru Şallı, Hande Gülşen Yontuç, Fulya Nayman, Ece Nayman, Dila Tarkan Doğruer, Eda Özerkan, Mihre Mutlu, Ela Yörüklü, Jülide Ateş, Kayra Zabcı, Ceylan Çapa, Derin Talu, Cansu Akın, Merve Oflaz ve Şafak Özbir gibi isimler katıldı. Ünlü simalar hem kurulan dilek ağacına yeni yıl dileklerini küçük not kağıtlarına yazarak astılar hem de etkinliğe özel yerleştirilen dev kar küresi içerisinde keyifli anlar yaşadılar.

Etkinliğe katılan tanınmış isimler, Sephora’nın yeni yıl koleksiyonlarını yakından incelerken, ortaya renkli kareler çıktı. Davet süresince katılımcılar, uzmanlar tarafından saç, makyaj ve bakım trendleri konusunda bilgilendirildi, kişiye özel uygulamalarla da keyifli vakit geçirdi. Yeni yıl ruhunu mekana kusursuz bir şekilde yansıtan Sephora, birbirinden farklı markalarına ait deneyim alanlarıyla da davetlilere yeniliklerle dolu bir gün yaşatırken özel hediye setleri de davetliler tarafından büyük ilgi gördü.