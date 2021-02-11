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SELMA ERGEÇ, NIPPON PAINT TÜRKİYE ONLİNE LANSMANIN MODERATÖRÜ OLDU!

Nippon Paint, Türkiye’deki ilk yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştiren Nippon Paint, etkinlikte mimarlık dünyasının dahi isimlerini konuk konuşmacı olarak ağırlarken ünlü oyuncu Selma Ergeç de etkinliğin moderatörlüğünü üstlendi.

SELMA ERGEÇ, NIPPON PAINT TÜRKİYE ONLİNE LANSMANIN MODERATÖRÜ OLDU!

Nippon Paint, ürünlerinin Türkiye pazarına girişinin ilk yılını görkemli bir etkinlikle kutlarken 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın Türkiye ayağını da başlattığını duyurdu. Online olarak düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü ünlü oyuncu Selma Ergeç üstlenirken Nippon Paint, bu özel etkinlikte dünya mimarisinde söz sahibi olan çok ünlü isimleri de mimarlar, iç mimarlar ve tasarım meraklılarıyla buluşturdu.

Ünlü sanatçı Selma Ergeç’in moderasyonunu yaptığı etkinliğe katılan Plastique Fantastique’in ortaklarından Yena Young ve Marco Canevacci, projelerinin insanı yansıtmasına önem verdiklerini dile getirirken Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA'nın ortağı Rasmus Astrup, Nippon Paint’in çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılara hikayelerini ve ilham veren projelerini anlattı.

AA

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şirket HaberleriNippon PaintSelma Ergeç
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