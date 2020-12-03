Seda, herkesi kokulu öpecek...

Türkiye'nin en güvenilir ismi olan ve yıllarca vergi rekortmeni listesine ilk sırada yerini alan Seda Sayan, kendi adını taşıyan “Parfümlü Kolonya” serisini piyasaya çıkarıyor.

Seda Sayan, kendi gibi en güvenilir olan 1923 yılından bu yana sektörünün öncüsü Eyüp Sabri Tuncer'le işbirliği yaparak Limon, Ananas, Mandalina, Oud, Sedalı adını taşıyan 5 farklı kokuyla kendi markasının çıkarıyor. Sayan, herkes alabilsin diye fiyatların 49.50 TL‘den satışa çıkacağını belirtti. Güzel sanatçı sözlerine şöyle devam etti: 'Sadece kolonya olma özelliği dışında parfüm ve dezenfektan “Seda Kolonyaları” ile herkes hem koronavirüs ’ten korunacak hem de mis gibi kokacak. Yıllardır yaptığım TV programlarında kapanışı “Sizi kokulu kokulu öpüyorum” mesajı ile yapıyordum. Hayalimdi ekran karşısında olan sizleri mis gibi öperek sarılmak. Şimdi Seda Sayan Kolonyalarıyla sarılıp sizi kokulu kokulu öpüyorum” dedi