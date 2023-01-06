SATILAN HER 5 GÖZLÜKTEN BİRİ DENETİMSİZ

Son zamanlarda modadan etkilenerek ilerlese de insan sağlığı için en önemli konulardan biri olan optik sektörü, Türkiye’de ve dünyada gelişmeye devam ediyor.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla sektörde önemli bir büyüme oranının yakalanacağını belirten Papary Sunglasses Kurucusu Kahraman Keleş, “Pandemi etkisinin geçtiği 2022 yılında belirlediğimiz büyüme oranını yakaladık. Satışlarımız yüzde 15 oranında artış gösterdi. Şuanda 30 ayrı güneş gözlüğü modelimiz bulunuyor. 2023 yılı içerisinde ürün gamımızı artırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 40’a yakın satış noktamızda ürünlerimizi kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bu yıl içerisinde hem fiziki ve online mağaza sayısını artırarak 50’in üzerinde noktada ürünlerimizi kullanıcılarımıza ulaştıracağız” dedi.

Türkiye’de her yıl 15 milyona yakın gözlük satışı yapıldığını belirten Keleş, bu satışların yüzde 60’ının yasal yollardan yapıldığına da dikkat çekti. Keleş, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de her 5 gözlükten biri denetimsiz olarak satılıyor. Özellikle güneş gözlüğü pazarında kayıt dışı satışın çok fazla olduğunu görüyoruz. Sektöre olumsuz etkileyen en önemli faktör denetimsizlik. Hem online platformlarda hem de mağazalarda yapılan bu satışlar ile göz sağlığı hiçe sayılıyor. Hem ekonomiye hem de göz sağlığına ciddi zarar veren bu kayıt dışı gözlüklerin satışı için ciddi yaptırımlar gerekiyor.”