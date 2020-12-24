Saran Group'tan Yerli Prodüksiyon Atağı

Uluslararası eğlence ve spor içeriklerinin pazarlaması başta olmak üzere, 6 ana sektörde 33 şirketi ile faaliyet gösteren Saran Group, dizi, film ve içerik üretimi için Saran Yapım’ı kurdu.

İçerik izleme deneyiminin hızla değiştiğini ve arttığını belirten Saran Yapım Genel Müdürü Julia Berköz “Bu talebi karşılamak için gerek yerli, gerekse yabancı yeni platformlar kurulduğu bir dönemde Saran Yapım’ı hayata geçirdik. Grubun faaliyet alanlarına bir yenisini ekleyerek büyümeye devam ediyoruz” dedi. Berköz ayrıca “Tecrübeli ve başarılı yapımcı Ahmet Kayımtu’nun da aramıza katılmasıyla kısa sürede kaliteli ve yenilikçi yapımları Türk izleyicisinin beğenisine sunacağımıza inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz Türkiye’de ve dünyada başarılara imza atan dizi ve filmler yapmak”

Saran Yapım Genel Koordinatörü Ahmet Kayımtu ise “Hedefimiz Saran markasına yakışan yapımlarla hem Türkiye’de hem de dünyada başarılara imza atan dizi ve filmler yaparak, Saran Yapım’ı sektörde kalıcı ve güçlü oyuncular arasına sokabilmek.” açıklamasında bulundu.

Saran Yapım Genel Koordinatörü Ahmet Kayımtu Kimdir?

Saran Yapım A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Kayımtu 2000 yılında ANS Prodüksiyon’da yapımcılık dünyasına adım attı. 2008 yılında kadar ANS’de bugün de hatırlanan ve yurtdışı satışlarında Türkiye’ye en büyük kazançları getiren Gümüş, Genco gibi işlere imza attı. 2008-2010 yıllarında D Yapım’da yapımcı olarak görev aldı. Bu sürede 3 yıl süren, 108 bölüm yayınlanan Geniş Aile dizisi ve Yalan Dünya dizisini yaptı. 2010 yılında kendi yapım şirketi Barakuda’yı kurdu, uzun metraj ve diziler ile kariyerine devam etti.